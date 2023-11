Sánchez elige a cuatro ministros como pararrayos para responder a la estrategia del PP más duro

“El PP ha optado por la línea más dura, por el diputado más duro”. Este es el análisis principal que se hace en el Palacio de La Moncloa sobre la remodelación que ha llevado a cabo el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para encarar esta nueva etapa tras la investidura y con el nuevo Gobierno en marcha.

Y el nombre clave en toda conversación en círculos políticos es el de Miguel Tellado, el nuevo portavoz del Partido Popular en el Congreso y una de las personas de máxima confianza de Feijóo en el PP gallego. En Moncloa y en Ferraz sostienen que esa elección responde a una estrategia de los populares por la crispación y la falta de entendimiento en los próximos años. El Gobierno no quiere bajar al barro del insulto, como reconocen, pero sí tiene preparado a su equipo para la defensa de la figura del presidente, con puntales como Félix Bolaños, Pilar Alegría, María Jesús Montero y Óscar Puente.

Fuentes socialistas hacen esta lectura al calor de los cambios en Génova 13: “Aquel Feijóo que llamaban ‘el moderado’ es un personaje muerto y enterrado, si es que alguna vez existió. Se atrinchera en su núcleo duro de dirigentes gallegos, incapaz de adaptarse a la dirección de un partido de ámbito nacional”.

“Su carta de presentación es un portavoz parlamentario que, ni el día que lo nombran, es capaz de no insultar a nadie. Es muy importante que el Partido Popular se muestre como lo que es, un partido que sigue la senda de la ultraderecha, y para eso Miguel Tellado es una buena elección”, describen en la sala de máquinas de la calle Ferraz.

La foto de Moreno y Ribera, la excepción

Los socialistas sostienen que esa dureza de la cúpula del PP ante esta nueva etapa se ha evidenciado ya en las primeras horas de Tellado como portavoz en el Congreso in pectore. En un carrusel de entrevistas a lo largo del martes, el popular volvió a acusar a Sánchez de “fraude electoral” y de “antisistema”. Además, criticó que el presidente supone un “peligro para la democracia” y lo calificó de “ególatra”. Insistiendo en las críticas por el viaje a Israel: “Frente al terrorismo, un Gobierno no puede tener dudas y Hamás ha felicitado a Sánchez, algo que devalúa la imagen de España y no representa al país”.

Esto contrasta con la imagen del lunes en la que se vio firmando un pacto por Doñana al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Pero fuentes gubernamentales creen que se trata de algo “excepcional”. El Gobierno quería solucionar una situación provocada por el Ejecutivo autonómico que podía conllevar sanciones europeas para el país, pero no creen que la nueva cúpula de los populares vaya por el camino del consenso.

Además, Andalucía es una comunidad primordial para el PSOE, que califica como “muy importantes” los próximos comicios allí. Por eso se ha lanzado al secretario general autonómico, Juan Espadas, a la Portavocía en el Senado. Fuentes de Ferraz indican que no hay que hacer la lectura de que eso pueda suponer su marcha, sino que, al contrario, se ha movido la pieza para hacer que sea más visible “y potenciarlo más”. Quieren romper también los socialistas la dinámica del debate político en el sur con un Moreno presentándose como una víctima del Gobierno para no hablar, en su opinión, de temas como las listas de espera en la sanidad.

En La Moncloa están preparados para una oposición muy dura y recuerdan que sólo hay que tirar de la “hemeroteca” de Miguel Tellado, que durante estas semanas ha apoyado al acosador de Óscar Puente durante el trayecto en AVE de Valladolid a Madrid y ha llegado a decir que el presidente del Gobierno debería salir de España “en el maletero” de un coche. “Va a ser una legislatura terrible, es perro de presa”, comenta una parlamentaria socialista sobre el nombramiento del nuevo portavoz popular, a la vez que subraya que desde que llegó a la Cámara Baja es uno de los que hace más ruido en los plenos.

Los escuderos de Sánchez

La estructura del nuevo Gobierno se ha hecho también pensando en esa dureza y una de las cosas que el nuevo Ejecutivo quiere hacer es placar mejor las críticas a Sánchez con varios ‘pararrayos’ en figuras como los ministros Félix Bolaños, María Jesús Montero, Pilar Alegría y Óscar Puente. Se busca una mayor contestación política después de que en los últimos tiempo se echaran en falta escuderos del jefe del Ejecutivo que asomaran más el colmillo.

Lo que queda pendiente es buscar un nuevo portavoz en Ferraz después de que Pilar Alegría asumiera esa función en el nuevo Gobierno. Por el momento, trasladan en Ferraz que no hay prisa y que la estrategia a seguir es la de un equipo “coral”, con la idea de que salga en rueda de prensa cada vez una figura que domine el tema a tratar. Asimismo, también se va a tirar mucho de Patxi López en el Congreso, cuyas palabras siempre son muy bien acogidas dentro del partido.

El exlehendakari se pronunció sobre su nuevo homólogo señalando que en el PP “cuanto más insultos pones sobre la mesa, más asciendes”. "Yo espero que, de una vez por todas, empiecen a traer un poco de educación, de respeto y de argumentos porque eso, en el PP, hasta ahora es territorio desconocido", subrayó. En esta línea se pronunció a la vez Alegría en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros: "Hemos podido escuchar últimamente declaraciones que han salido de la boca del señor Tellado, insultos y soeces por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid o por parte del presidente del PP, insultos y soeces que yo desde luego no voy a repetir por respeto a todos ustedes pero sobre todo por respeto a los ciudadanos".

"¿Esos son los valores que queremos transmitir a nuestros hijos? El Gobierno no va a ir por esa senda. No es nuestro estilo. No vamos a alimentar a la sociedad con esa fruta podrida", remarcó Alegría. El Gobierno no quiere entrar de lleno en el barro –la orden de Sánchez el domingo al partido fue de “Keep calm and carry on!”–, pero no va a quedarse callado ante el intento de “deshumanizar” al jefe del Ejecutivo.

El frente entre Ayuso y Puente

La ofensiva contra el Gobierno la sigue marcando en buena parte Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de Madrid ha abierto dos nuevos frentes en las últimas horas: el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo contra el Plan Hidrológico del Tajo porque ve un “boicot” al abastecimiento de agua en la Comunidad y la denuncia de no haber sido invitada a la inauguración del tramo del AVE entre León y Asturias

No es casualidad que Ayuso haya escogido la inauguración del AVE para confrontar con el Gobierno cuando hasta ahora no lo había utilizado. Pero así entra de lleno en la batalla con Óscar Puente, que se ha convertido en una de las estrellas emergentes del Ejecutivo al frente del Ministerio de Transportes. El exalcalde de Valladolid tachó de “estéril” la pugna y acusó a la dirigente del PP de buscar la victimización: "Es una polémica absurda. Por mucho que la línea pase por Madrid, nunca se le ha invitado a la inauguración de ningún tramo que une dos comunidades que no es la suya. Tienen un montón de antecedentes, en las anteriores no puso ninguna pega que no se le invitara, y la que ha cambiado de criterio en este caso es ella".