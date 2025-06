Sánchez pide perdón por el caso Cerdán pero descarta convocar elecciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este jueves perdón a todos los ciudadanos tras conocerse el informe de la UCO que vincula a Santos Cerdán con el supuesto cobro de comisiones, pero ha descartado convocar elecciones generales anticipadas como exige la oposición.

Sánchez ha comparecido en la sede socialista de Ferraz, donde ha explicado ante la prensa su "profunda decepción" con Cerdán, hasta ahora 'número tres' del partido y ha anunciado que va a encargar una auditoría externa de las cuentas de la formación para disipar cualquier tipo de duda.

El también secretario general del PSOE ha descartado hacer cambios en el Gobierno y ha señalado su intención de agotar la legislatura hasta 2027, a la vez que ha reafirmado su intención de volver a presentarse como 'número uno' de los socialistas en los próximos comicios.

"Hasta esta misma mañana estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán", ha remarcado el presidente, quien ha dicho que ha mantenido una conversación con él y le ha exigido que renunciara a todos sus cargos. "Quiero pedir disculpas a la ciudadanía, no debimos confiar en él", manifestó Sánchez, visiblemente serio en el atril de la sala de prensa del PSOE.

"No conocía nada"

El presidente del Gobierno tiene la intención, ha indicado, de reestructurar la Ejecutiva Federal, que salió elegida en el congreso del PSOE del pasado mes de diciembre. El líder socialista propondrá los nuevos nombres en una reunión del Comité Federal que se celebrará en Sevilla el próximo 5 de julio, pero todavía no tiene en la cabeza quien sustituirá a Cerdán.

"No conocía nada", insistió el presidente , que desvinculó en todo momento este caso con el funcionamiento del Ejecutivo de coalición: "Sobre la crisis de Gobierno, en absoluto. No está afectando al Gobierno". Su principal mensaje fue el de pedir perdón a los ciudadanos y a los militantes del PSOE ante esos "indicios graves, muy graves".

A lo que añadió: "Tengo mis virtudes y mis defectos, pero siempre he creído y he trabajado por la política limpia. Siempre he estado comprometido con la regeneración democrática y en la lucha contra la corrupción. Me provoca una enorme indignación". Y ha defendido la "respuesta contundente" de su partido frente al de otras formaciones como el Partido Popular.

El presidente también se ha pronunciado sobre la parte del informe en el que el exsecretario de organización del PSOE le pidió a Koldo García amañar unos votos en las primarias del partido celebradas en julio de 2014 y que ganó por primera vez Sánchez: "Los procesos de primarias en el Partido Socialista son procesos con absoluta garantía y ese wasap, ese comentario de dos votos, me decepciona muchísimo, pero la limpieza y las garantías de ambos procesos de primaria son totales"