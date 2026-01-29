Sanidad arranca un proyecto de tres años para evaluar la salud mental tras la dana

El Ministerio de Sanidad ha arrancado un estudio piloto de vigilancia para evaluar durante tres años el impacto de la dana en la salud mental de los afectados, ya que catástrofes medioambientales como esta pueden aumentar el riesgo de ansiedad, depresión o estrés postraumático, según recoge EFE.

Se trata de un estudio de cohorte prospectiva en dos fases, una primera con una recogida de datos inicial aproximadamente al año de la dana, y dos oleadas adicionales previstas a los dos y tres años posteriores, según ha informado el Ministerio de Sanidad en una nota de prensa. Es decir, el estudio seguirá a un grupo de individuos físicamente sanos durante estos tres años para observar los posibles efectos de la catástrofe. Con ello pretenden ayudar a la planificación de medidas de control y de servicios asistenciales adecuados tanto en esta dana como en futuras emergencias similares.

Más específicamente, también buscan desvelar la frecuencia de probable depresión, ansiedad y estrés postraumático según el nivel de exposición a la inundación, ya que las catástrofes medioambientales pueden aumentar el riesgo de aparición de estos trastornos, e identificar factores personales, sociodemográficos, de apoyo social y relacionados con la dana asociados a la morbilidad psicológica.

La población de referencia se sitúa en 608.772 personas mayores de 5 años residentes en las zonas afectadas en el momento de la catástrofe, distribuidas en 37 municipios y 4 pedanías de la provincia de Valencia que fueron clasificadas como zonas de impacto medio y alto según el informe de la Cámara de Valencia.

El Instituto Valenciano de Estadística ha llevado a cabo un muestreo aleatorio estratificado por sección censal, nivel socioeconómico, grado de afectación, edad y sexo; así, se ha definido una muestra compuesta por al menos 8.153 adultos mayores de 18 años y 2.718 menores de entre 6 y 17, procedentes de los 23.318 hogares seleccionados invitados a participar.

Las personas seleccionadas recibirán la invitación mediante correo postal; lo que acepten, deberán comunicar su consentimiento expreso por medios telefónicos o electrónicos, tras lo cual se concertará una entrevista que podrá realizarse de manera presencial o telefónica. Todas las oleadas se realizarán a los mismos participantes.

Habrá dos tipos de cuestionario, uno dirigido a adultos y otro para los menores, en los que se recogerán datos sobre características personales y del hogar, percepción de salud y calidad de vida, morbilidad, salud mental, apoyo social y variables específicas relacionadas con la dana.

Realizado a través de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud y el Comisionado de Salud Mental, junto con las Direcciones Generales de Salud Pública y Salud Mental de la Conselleria de Sanidad valenciana, en colaboración con el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública, este trabajo permitirá identificar de forma específica el impacto en el bienestar emocional provocado por fenómenos climatológicos extremos como las inundaciones.

Asimismo, contribuirá a generar evidencia local sobre los determinantes del impacto emocional y psicológico en contextos de emergencia para establecer medidas preventivas y de atención más eficaces.