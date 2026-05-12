Sanidad confirma el positivo por hantavirus del español ingresado con síntomatología

El paciente español que ha dado positivo provisional por hantavirus y que se encuentra ingresado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid presenta desde la noche del lunes febrícula y ligera desaturación, aunque en el momento actual se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente, han informado fuentes del Ministerio de Sanidad y recoge EFE.

Este paciente se encuentra en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro, construida en el hospital militar tras la crisis del ébola y que cuenta con medidas de seguridad como circuitos diferenciados de entrada y salida, controles de acceso, presión negativa y desinfección en cada una de las habitaciones.

El Ministerio de Sanidad ha confirmado este positivo después de que el hombre presentase algunos síntomas durante la tarde noche del lunes.

Además, el Ministerio ha avanzado que, según le han transmitido las autoridades estadounidenses, el ciudadano de aquel país cuyo primer resultado de las pruebas que le realizaron en Cabo Verde no fue concluyente y que después fue negativo, ha resultado de nuevo negativo.

Los otros 13 españoles del crucero MV Hondius que están ingresados en el hospital Gómez Ulla han dado negativo en la primera prueba, y seguirán en aislamiento.

Aunque pueden comunicarse con sus familiares a través de sus móviles, los pacientes permanecen aislados en habitaciones individuales, mientras se vigila su temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible con la infección.

Este lunes, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha informado en una rueda de prensa junto a Pedro Sánchez que la cuarentena por hantavirus se contará a partir del 10 de mayo y se extenderá 42 días, es decir, hasta el 21 de junio. En un primer momento, Sanidad anunció que la fecha sería el 6 de mayo.

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"Cualquier persona que presente síntomas tendrá que ser aislada y tratada inmediatamente. No ha terminado nuestro trabajo. La OMS seguirá trabajando con los expertos en todos los países afectados", ha advertido Tedros Adhanom en una rueda de prensa conjunta con el presidente del gobierno Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

No obstante, ha asegurado que la evaluación del riesgo para la salud global ante este brote "sigue siendo bajo" y que no hay nada que apunte a que vaya a haber un brote mayor, aunque también ha admitido que "la situación puede cambiar" por el elevado periodo de incubación.

"Teniendo en cuenta que estamos ante un virus con un periodo de incubación muy elevado, es posible que podamos detectar más casos en las próximas semanas", ha reconocido el director, quien ha incidido en que ahora los países de origen son los que tienen la responsabilidad y los que están poniendo en marcha todas las medidas de control.