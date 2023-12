El rey decepciona a los socios de Gobierno y PP y PSOE aplauden su defensa de la Constitución

Un año más, el discurso de Navidad del rey, el décimo que ha pronunciado en su reinado, ha provocado críticas de la izquierda y alabanzas de la derecha, además de la defensa de sus palabras por parte del PSOE, que ha reivindicado la Constitución como "marco idóneo para la convivencia", en línea con el mensaje del jefe del Estado. Esta Nochebuena, Felipe VI hizo un llamamiento a la calma y al respeto en medio de un clima de tensión sin precedentes entre poderes del Estado derivado de la futura Ley de Amnistía y los acuerdos con las formaciones independentistas. "Cada institución debe situarse en el lugar que constitucionalmente le corresponde", dijo, evitando hacer alusión alguna a la masacre del pueblo palestino, a diferencia del discurso del año pasado, donde comenzó refiriéndose a la guerra en Ucrania.

Precisamente este fue uno de los motivos por los que desde Sumar tacharon el mensaje de "decepcionante". La portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Marta Lois, aseguró que "era el momento para exigir el alto al fuego y que se respete el derecho internacional". Pero el rey, a su juicio, perdió la oportunidad. No fue sólo eso. A su juicio, el monarca "no habló de los problemas que preocupan a los españoles" y tampoco se dirigió "al conjunto del país". En particular, lamentó que no se dirigiera "a los gallegos y gallegas" para reconocer "la pluralidad y plurinacionalidad de nuestro país".

En la misma línea, Lois criticó también que no mencionase "lo que se vive con la extrema derecha", aludiendo a las "agresiones a parlamentarios" y "amenazas a la democracia" con cuestionanmiento a "instituciones democráticas" y a un gobierno de coalición "legítimo", un discurso que también reprochó al PP.

Los conservadores, por su parte, aplaudieron a Felipe VI. Y suscribieron, una a una sus palabras. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, señaló, tras escuchar el mensaje, que "fuera del respeto a la Constitución y a las instituciones no hay ley sino arbitrariedad". "En su mensaje de Navidad, el rey Felipe VI ha defendido la vigencia de la Constitución como único garante de la convivencia y de un futuro con certidumbre para todos. Fuera del respeto a la Constitución y a las instituciones no hay ley sino arbitrariedad", zanjó el presidente del PP.

En la misma línea, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, defendió este lunes que, con su dircurso, quedó demostrado "una vez más" el compromiso del monarca con la tarea constitucional como jefe del Estado. Además, compartió plenamente su reivindicación de la Constitución, sumándose a su llamamiento a respetar la Carta Magna.

"El rey señaló, acertadamente, que fuera de la Constitución no hay convivencia en paz, no hay libertad y no hay estabilidad. Por eso, nos sumamos a esa llamada que ha reiterado a todos los poderes e instituciones, no sólo de respetar la Constitución, sino de mantener vivo su espíritu", sostuvo Gamarra en un vídeo difundido por el partido.

El PSOE remarca la Constitución como "marco para la convivencia"

En cualquier caso, la defensa de las palabras del jefe del Estado no sólo llegaron por parte del PP. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, afirmó en un comunicado hecho público por el partido que los socialistas comparten el mensaje, sobre todo el que abogó por la defensa de la Constitución como "marco idóndeo para la convivencia".

"Sin ninguna duda, la Carta Magna fue un éxito colectivo. Fue la culminación de un esfuerzo que nos permitió entonces superar la gravísima división existente en España, superar, por lo tanto, tantos años de sufrimiento y de aislamiento de nuestro país e iniciar el rumbo hacia una democracia moderna", expresó Narbona.

Según sus palabras, los socialistas "creen" que deben seguir trabajando "en el marco de esa Constitución", ya que "preserva la unidad de España gracias a cómo integra la diversidad": "la diversidad de lenguas, de culturas, de instituciones. Esa unidad en la diversidad nos hace un país más fuerte y garantiza esa necesaria convivencia".

Por otra parte, la socialista afirmó que su partido defenderá "todos los días, respecto a todos los artículos de la Constitución y por parte de todas las instituciones" la "libertad", "la igualdad", "la justicia" y "la pluralidad política".

"Y, como el rey, entendemos la importancia de una España abierta al mundo, nunca más aislada o ajena a los grandes desafíos globales. Una España que trabaja de manera muy activa para consolidar y reforzar el proyecto de integración europea", concluyó.

Al contrario que Sumar, el PSOE celebró que el rey mostrara "preocupación" respecto a los problemas relativos "al empleo, a la sanidad, a la educación o una jubilación digna". "Y, en palabras del propio rey, los problemas de la violencia inaceptable contra las mujeres y de la dificultad de acceso por parte de los jóvenes a la vivienda. Todas estas cuestiones, de hecho, forman parte de nuestras prioridades en nuestro ideario político y están, por tanto, en la agenda de trabajo del actual gobierno de coalición", añadió.

Recuerdos al discurso de 2017 por la crisis en Cataluña

Por su parte, el independentismo ha arremetido este lunes contra el tradicional discurso de Nochebuena, al ver en él la continuación del que pronunció el 3 de octubre de 2017, tras la celebración del referendo unilateral de independencia, según recogió EFE.

La habitual ofrenda floral en el cementerio barcelonés de Montjuïc como homenaje a la figura de Francesc Macià, quien fuera presidente de la Generalitat republicana, cuando se cumplen 90 años de su fallecimiento, estuvo marcada de hecho por estas críticas. Durante el acto, Aragonès afirmó que el discurso del monarca ha sido aplaudido por "la derecha y la extrema derecha", que se sienten "muy cómodas" con su figura, mientras que, ha aseverado, "la ciudadanía de Cataluña no se siente representada por la monarquía".

"Todavía resonaban las palabras del 3 de octubre", ha dicho el president en referencia al discurso que ese día de 2017 pronunció el jefe del Estado, después de que tuviera lugar en Cataluña el referendo unilateral de independencia. En esa fecha "se rompieron los pocos lazos" que parte de Cataluña mantenía con el monarca, según el jefe del Ejecutivo catalán, y el mensaje de este domingo domingo fue para él "la continuación" de ese discurso.

La presidenta del Parlament, Anna Erra, defendió también que el discurso de Felipe VI refleja la "poca confianza" y la "lejanía" que los catalanes sienten sobre la monarquía, institución con la que "cuesta sentirse representado".

Desde ERC, su secretario general adjunto de estrategia, comunicación y coordinación institucional, Juli Fernàndez, ha afirmado, asimismo, que el discurso del monarca, de quien ha indicado que llegó "a su cargo desde los principios del Movimiento", no merece "ningún tipo de respeto".

Por parte de Junts, su secretario general, Jordi Turull, ha tildado de "irrelevante" y "contradictorio" el mensaje de Felipe VI, a quien ha acusado de fomentar la discordia con su discurso del 3 de octubre de 2017.

Montserrat Vinyets, de la CUP, no ha hecho referencia a las palabras de Felipe VI, mientras que la vicepresidenta de Òmnium Cultural, Marta Garsaball, ha subrayado que el discurso de Felipe VI está "muy alejado de los consensos mayoritarios de la sociedad catalana", y la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha dicho que va en contra de "la vía de unión de los pueblos libres".