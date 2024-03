Sumar defiende un despliegue territorial "asimétrico" pero compartir estructura con Más Madrid

El encaje territorial de Sumar es el tema que ha acaparado —casi todas— las conversaciones el día de su puesta de largo del proyecto. La asamblea celebrada este sábado busca dotar de estructuras democráticas y orgánicas a lo que, hasta ahora, únicamente ha funcionado como coalición. El primer paso será ratificar formalmente a la que ya es líder in pectore, Yolanda Díaz, que únicamente compite con otra lista —sin opciones— y dar el visto bueno los documentos político y organizativo, que ha elaborado la dirección provisional. Sin embargo, el debate de fondo es mucho más complejo, ya que tras esta asamblea Sumar quiere desplegarse en los diferentes territorios, un plan que no acaba de convencer a aliados como Más Madrid, que reivindican que la marca que funciona es la suya.

De hecho, esta semana ambas formaciones han alcanzado un "acuerdo bilateral" de "reconocimiento mutuo" que establece que Sumar será el referente del proyecto a nivel estatal y Más Madrid la referencia progresista en la región. A juicio de Más Madrid, esto implica que Sumar no se implantará en la comunidad y serán los de Mónica García los que tengan el censo, los órganos y los recursos, además de la autonomía política. Los de García reconocen, sin embargo, que sí se le puede dar un encaje "a nivel municipal" a otros actores relevantes en el espacio como Izquierda Unida —que tiene la alcaldía de Rivas-Vaciamadrid— o Ganar Alcorcón, que lidera el exdirigente de Podemos Jesús Santos.

En IU Madrid consideran "intolerable" que Más Madrid quiera ser la única marca del territorio y, en un comunicado publicado el viernes, la federación asegura que no está dispuesta "a ceder el enorme capital político" que representa su organización. "Esta situación deja a Izquierda Unida Madrid fuera de la coalición Sumar en la Región, un hecho del todo intolerable y que supone un paso más en el carácter confederal que, parece, estar adquiriendo Sumar. Sin embargo, Izquierda Unida es una organización nítidamente federal y, por lo tanto, el papel que juguemos en Sumar debe suponer un desarrollo homogéneo en los territorios", señalaban.

Desde Sumar tampoco parecen dispuestos a aceptar las condiciones de Más Madrid. Fuentes de la dirección defienden que deben construir una organización conjunta y no cierran la puerta a que eso se dirima en una asamblea creada para tal fin. En ese sentido explican que en el acuerdo alcanzado entre el coordinador Ejecutivo de Sumar, Josep Vendrell, y el secretario de Organización de Más Madrid, Gabriel Ortega, no implica, en ningún caso, que Sumar renuncie a tener cuadros en Madrid y plantean una fórmula como 'Sumar-Más Madrid' o 'Más Madrid-Sumar', que desde la organización de García no están dispuestos a aceptar.

Estas fuentes de Sumar diferencian el acuerdo alcanzado con Más Madrid del que tienen con los comunes. En este segundo caso admiten que el partido de referencia seguirá siendo Catalunya en Comú y aclaran que el proyecto de la vicepresidenta no se implantará. Tampoco se buscará una estructura compartida, ya que muchos de los cuadros de los comunes están también involucrados en el proyecto de Díaz, como el propio Vendrell o el ministro Ernest Urtasun, entre otros. En ese sentido remarcan que la diferencia entre los comunes y Más Madrid es que los primeros se están involucrando de forma "total" con la líder de Sumar.

Sumar defiende un despliegue territorial "asimétrico" y cede poder a sus aliados

Desde la dirección de Sumar, asumen, en todo caso, que su despliegue territorial será "asimétrico". Es decir, en aquellos territorios en los que Sumar cuente con aliados asentados como los citados comunes o Más Madrid, se permitirá que puedan tener más peso. Un proceso en el que, además, participan Izquierda Unida, Verdes Equo, Contigo Navarra e Iniciativa del Pueblo Andaluz. IU reclama, por ejemplo, tener preponderancia en Andalucía y Asturias.

Sumar pide acabar ya con el ‘y tú más’ para proteger al Gobierno y presenta su propio plan anticorrupción Ver más

En el documento organizativo que se ratificará este sábado se establece que el partido de Díaz tendrá el 70% de los puestos en el grupo de coordinación —máximo órgano de dirección entre asambleas—, pero no necesariamente en los órganos territoriales, que en un principio establecían la misma distribución. En ese caso se tratará de llegar a un "consenso entre todas las partes" y, en el caso de que no lo haya, se deberá dirimir mediante una votación.

"La composición, además de paritaria, contará con una distribución donde se garantiza el 30% del grupo a personas designadas por los partidos políticos que se integran en Sumar, en función de la implantación territorial, pudiéndose excepcionar en función de la realidad territorial", señala el documento organizativo. Este tema ha sido el que más debate ha generado entre los aliados de Sumar, ya que cada uno considera que tiene la marca predominante en sus territorios.

Además, hay otros casos como el la Comunitat Valenciana, Baleares o Aragón que no siguen la misma lógica. Sumar sí tendrá una estructura en estos territorios ya que sus aliados —Compromís, Més y Chunta, respectivamente— no se han involucrado en la puesta en marcha del proyecto y solo participaron en la coalición para las generales. La decisión de tener estructura en algunas de estas comunidades, como es la valenciana, ha generado malestar en Compromís.