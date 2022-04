Uno de los supervivientes del 'Villa de Pitanxo' pide al Gobierno que se baje al barco para hacer "justicia"

Samuel Kwesi, uno de los tres supervivientes del naufragio del pesquero gallego Villa de Pitanxo, que se hundió el pasado 15 de febrero a 450 kilómetros al este de Terranova (Canadá), ha hablado este domingo por primera vez en público ante centenares de personas que han arropado a las familias en Marín (Pontevedra) en una concentración para pedir al Gobierno que baje al pecio, según recoge Europa Press. Su intervención fue la que más expectación creó ante los asistentes, ya que su testimonio sobre los hechos distan de las palabras de los otros dos supervivientes, el patrón del barco, Juan Padín, y su sobrino, Eduardo Rial.

Entre aplausos y gritos de "estamos contigo", el marinero ganhés pidió al Gobierno que baje al Villa de Pitanxo para buscar "la verdad" y hacer "justicia". Visiblemente emocionado, ha asegurado que pese a que ha pasado más de mes y medio desde la tragedia, él continúa sintiendo que todavía es día 15 de febrero. "Desde que pasó el accidente yo estoy viviendo como que todos los días son iguales al 15 de febrero", ha lamentado, insistiendo en la necesidad de que "hay que hacer justicia".

"No podemos hacer justicia sin las pruebas. Y cómo vas a hacer justicia dejando tiradas las pruebas", ha añadido Samuel, pidiendo al Ejecutivo de Pedro Sánchez que baje al bar para demostrar que España es un país que "dice la verdad".

Todo ello en un contexto en el que Kwesi, en su declaración en la investigación de lo ocurrido, habría explicado que el problema surgió durante la maniobra de recogida del aparejo, debido a las malas condiciones meteorológicas. El barco, debido a un golpe de mar, se habría comenzado a escorar a babor.

Sería ahí cuando la tripulación habría solicitado al patrón que diese la orden de soltar la red para recuperar estabilidad, pero no lo hizo. Por ello, el agua comenzó a llenar los compartimentos, el motor se paró y el pesquero acabaría hundiéndose. El patrón, según la versión de Kwesi, tampoco habría dado la orden de abandonar el barco ni de colocarse los trajes de supervivencia. En este sentido, solo él y su sobrino fueron los únicos tripulantes que lo tenían puesto.

"Estoy tan triste que no me salen las palabras. Ojalá pudiese decirlas todas", ha subrayado este domingo Samuel, mostrando el cariño que le tenía a los compañeros que faenaban con él en el Villa de Pitanxo a los cuales a algunos, "vio como dieron sus últimas palabras" en la balsa. "Pido al Gobierno de España que, si quiere hacer justicia, no se puede hacer justicia sin bajar al barco porque ahí es donde van a poder hacer la justicia buena. La verdad", ha sentenciado, mostrando su apoyo a las familias.

Las familias acusan al Gobierno de "no hacer nada"

Fueron los propios familias de las 21 personas fallecidas los que convocaron la concentración en Marín a partir de las 13.00 horas. En un acto que duró cerca de media hora, varios familiares han expresado su dolor y sus peticiones al Gobierno.

Así, María José de Pazo, hija del jefe de máquinas del Pitanxo y portavoz de los familiares, ha vuelto a pedir "justicia" y que se baje al barco. Además, ha querido dejar claro que ellos nunca pidieron al Gobierno que buzos fuesen al pecio, sino que se haga a través de tecnología como robots.

En un discurso de unos 15 minutos, De Pazo ha criticado la acción del Gobierno que, a su juicio, "no ha hecho nada", por lo que ha solicitado volver a reunirse con el presidente, Pedro Sánchez, y con la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la cual nunca los ha recibido, pese a que 21 personas fallecieron mientras trabajaban en el mar.

Ante los vecinos de Marín, ha lamentado que el Gobierno les dijese que era "técnicamente imposible" bajar al pecio, cuando las familias saben que "sí es posible", por lo que han insistido en que "no les mientan", lo que probocó unos gritos en el público de 'sí se puede'.

"Las 21 familias queremos que esto sirva para algo. A nosotros no nos van a devolver a los nuestros, pero sí que queremos que esto sirva para algo y que haya un precedente y que a partir del Villa de Pitanxo se diga que a la gente del mar no la volvieron a menospreciar, no la volvieron a menosvalorar. Porque nosotros contribuimos al Estado y el Estado no nos puede dejar abandonados", ha destacado con tono de rabia.

Acusa a la armadora de mentir y de "avaricia"

Otro familiar de un fallecido, en este caso Christopher González, hijo de Fernando González, ha explicado que las reivindicaciones no van contra el Gobierno por su color político. "En las familias hay gente de izquierdas y de derechas. Yo soy de izquierdas", ha dicho al principio de su intervención, pero ha asegurado que el Ejecutivo "no está haciendo su trabajo" y "está mintiendo".

González ha cargado contra la armadora del buque, Pesquerías Nores. "Hay empresas que dan asco y parece ser que a nosotros nos tocó esa", ha relatado, acusándola de "avaricia" y asegurando que "por llenar los bolsillos de tres o cuatro" dejaron a 21 personas "enterrados en el mar". "Desde un primer momento la armadora mintió. Puso piedras en el camino para que no se supiese la verdad. Y lo estamos viendo. Lo que queremos están a tiempo aún. Les damos la oportunidad de que sean personas decentes y se pongan del lado de la verdad", ha añadido.

Entre los asistentes estaba María Ramallo, alcaldesa de Marín, quien no intervino en el acto pero sí aplaudió en varias ocasiones las intervenciones de los familiares.