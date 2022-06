La temperatura del suelo en España superó los 53 grados durante la ola de calor

La ola de calor extremo que se está produciendo este mes de junio en Europa occidental, especialmente en la península ibérica y el sur de Francia, se detecta también desde el espacio.

El 14 de junio de 2022, la temperatura de la superficie terrestre en algunas zonas de España superó los 53 °C, según el mapa de visualización de datos del Radiómetro de Temperatura de la Superficie de la Tierra y el Mar (SLSTR) de Sentinel-3. Esta misión del programa europeo Copernicus está compuesta por dos satélites gemelos (Sentinel-3A y Sentinel-3B), ambos equipados con el instrumento SLSTR.

La temperatura del suelo no debe confundirse con la temperatura del aire que, aunque también está siendo muy alta estos días –las de principios de junio fueron las más cálidas de los últimos 20 años en España–, no alcanza los valores que se acumulan en la superficie terrestre.