Los trabajadores de RTVE en Galicia denuncian el veto del PP a su debate: "Es una afrenta al electorado"

El comité de empresa de RTVE en Galicia ha mostrado este miércoles en un comunicado "su más enérgica protesta" contra el veto del PP a acudir al debate electoral de la televisión pública el próximo 14 de febrero. Es la primera vez, señalan los trabajadores, "que una fuerza política relevante se ausenta" de un debate. "La negativa del PP a participar es una afrenta al electorado gallego y una falta de respeto a las personas trabajadoras de RTVE", señalan.

Rueda confesó el pasado martes que, tras el debate de TVG, no acudiría al propuesto por RTVE, convocatoria a la que ya han confirmado su asistencia Ana Pontón, candidata del BNG, y Gómez Besteiro, candidato del PSdeG. Más tarde el PP confirmó que no mandaría a nadie al debate. Rueda tampoco fue al organizado por la Cadena Ser el pasado viernes, pero envió a José Alberto Pazos Couñago, portavoz parlamentario de los populares gallegos. En cambio, en el de la televisión pública el PP no estará presente ni por su candidato ni por un portavoz.

En el mismo sentido que el comité de empresa también se ha pronunciado la representación de UGT en RTVE. El sindicato denuncia que "al Partido Popular le incomoda la pluralidad, la independencia y el servicio público, y solo quiere comparecer ante la ciudadanía en debates organizados por medios privados y afines". "El PP solo comparece en un debate si tiene garantías de que todo va a estar controlado para su beneficio", expresa el comunicado de UGT.