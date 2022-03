El Tribunal de Cuentas estudia sancionar a PP y Cs y exige a Podemos, IU y En Comú devolver subvenciones

El Tribunal de Cuentas considera que el PP y Ciudadanos, así como el Partido Feminista integrado en Izquierda Unida (IU), infringieron la ley de financiación de partidos políticos en 2017 y por ello estudiará si les multa, pero también ha detectado incumplimientos legales no sancionables en otras formaciones y ha reclamado a Podemos, IU y En Comú, entre otros, la devolución de subvenciones por inversiones en seguridad no ejecutadas.

Así figura en el último informe del Tribunal de Cuentas, recogido por Europa Press, sobre la contabilidad de los partidos políticos, referido al ejercicio de 2017, que fue aprobado por la institución el pasado 24 de febrero pero hasta ahora no se había remitido a las Cortes Generales.

Cuando se aprobó el pasado febrero, el Tribunal ya avanzó en un comunicado que había detectado "determinados incumplimientos relativos al artículo 17 de la Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Políticos" y en concreto sobre "la falta de identificación de los donantes que realizaron aportaciones y por haber ingresado donaciones que en conjunto podrían exceder el límite máximo en cómputo anual". Y como son infracciones sancionables en vía administrativa, reveló que ya estaba tramitando los correspondientes expedientes sancionadores, pero sin desvelar los partidos afectados.

Donaciones excesivas o no identificadas

En el informe, recogido por Europa Press, ya se detalla todo. En concreto, a Ciudadanos se le achaca haber ingresado cuatro donaciones de personas físicas cada una de ellas por el importe máximo de 50.000 euros, pero todas recibidas en la misma fecha y procedentes de la misma cuenta bancaria de titularidad conjunta de dos de los donantes. Por ello, se considera que habría podido excederse el límite máximo de donaciones en un año.

En cuanto al PP, el tribunal señala que, en una cuenta bancaria que no figura en su contabilidad, recibió varios ingresos en efectivo por un total de 3.130 euros que no han sido identificados, lo que podría incumplir otro de los artículos de la ley de financiación de partidos.

Respecto al Partido Feminista, integrante de la federación de IU, ha destacado que en 2017 recibió aportaciones por un total de 3.987 euros en las que no fueron identificadas las personas físicas que las realizaron, lo que también vulnera la ley.

Pagos en efectivo por encima del tope legal

Igualmente, en cuatro formaciones políticas se han identificado pagos en efectivo por importes superiores a 2.500 euros, que ascienden a un total de 124.141,56 euros, lo que vulnera la Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

Y en una docena de partidos, las asignaciones concedidas a sus grupos políticos se ingresaron directamente por las instituciones concedentes en las cuentas bancarias de funcionamiento ordinario de los respectivos partidos, lo que contraviene lo dispuesto en la legislación porque, en lugar de figurar los grupos políticos como aportantes de fondos al partido, los ingresos quedan como subvenciones directas de la entidad local. En ningún caso, estas subvenciones están contempladas entre los recursos procedentes de la financiación pública.

Además, el Tribunal indica que una serie de partidos no gastaron todas las subvenciones recibidas para cubrir gastos de seguridad, unas ayudas que se crearon frente al terrorismo de ETA. Y como se trata de subvenciones finalistas, la ley establece que el dinero no gastado debe devolverse.

Por ello, se ha comunicado al Ministerio del Interior la lista de partidos obligados a reintegrar esa subvención. Se trata de Podemos (229.861,84 euros), Izquierda Unida (32.495,97 euros), Barcelona en Comú (24.726,51 euros), Esquerra Unida i Alternativa (12.615,36 euros), Compromís (14.347,04 euros), Anova (12.969,61 euros), Nueva Canarias (6.848,56 euros), Partido Aragonés (8.757,18 euros), Unión del Pueblo Navarro (3.807,74 euros), Foro (3.046,10 euros) y EH Bildu (45,71 euros). Algunos de estos partidos, como Podemos, ya procedieron a la devolución en 2021 vía ingreso al Tesoro Público.

Además, se ha observado que Barcelona En Comú, Esquerra unida i Alternativa (EUiA-IU) y Equo no presentaron documento alguno que confirme el resultado de la perceptiva revisión del sistema de control interno, lo que supone un incumplimiento legal.

El 40% de las direcciones de partidos no cumple con la igualdad

Por otro lado, en lo que respecta a la observancia de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, un 60% de los partidos políticos fiscalizados contaban al cierre de 2017 con una composición equilibrada de mujeres y hombres en su máximo órgano ejecutivo. Ese porcentaje baja al 40% en cuanto a la composición de la plantilla de personal.

Por último, el informe indica que once formaciones no habían publicado la información sobre créditos, donaciones superiores a 25.000 euros y/o subvenciones recibidas como exige el citado artículo, y dos formaciones políticas no habían publicado en su página web sus cuentas anuales de 2017.