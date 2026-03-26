Trump asegura que Irán "está suplicando llegar a un acuerdo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que Irán "está suplicando llegar a un acuerdo" y que él mismo quiere "llegar a un acuerdo", a pocas horas de que expire el aplazamiento que anunció de los ataques a infraestructuras energéticas iraníes y en plenas negociaciones para un acuerdo de paz, informa EFE.

Trump, respecto a los ataques a Irán, también aseguró estar muy "decepcionado con la OTAN" por su negativa a sumarse a su ofensiva junto a Israel, y subrayó: "Nos vamos a acordar, nos acordaremos dentro de unos meses, recuerden mis palabras. Nunca olvidaremos, como dice la expresión".

"Estamos muy decepcionados con la OTAN, porque la OTAN no ha hecho absolutamente nada; y yo siempre he dicho desde hace 25 años que la OTAN es un tigre de papel, pero, lo que es más importante, que nosotros acudiríamos a su rescate, pero ellos nunca acudirían al nuestro", aseguró en la segunda reunión del gabinete presidencial de este año y la primera desde que Estados Unidos inició la guerra contra Irán.

"No acudieron a nuestro rescate. Ahora todos quieren ayudar, justo cuando el otro bando ha sido aniquilado dicen: 'Nos encantaría enviar barcos'", se quejó Trump. Sus ataques a los países aliados continuaron: "De hecho, hicieron una declaración, un par de ellas, afirmando que querían involucrarse una vez que la guerra hubiera terminado. Pero se supone que uno debe involucrarse cuando la guerra comienza".

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Y centró algunas de quejas en Reino Unido: "Es más, incluso tuvimos al Reino Unido diciendo, hace tres semanas, que enviarían ayuda". "Simplemente recuérdenlo. Recuerden esto dentro de unos meses; recuerden mis declaraciones. Hay una expresión, una gran expresión: 'Nunca olvidar'. Nunca olvidar".

Trump escribió horas antes el mismo mensaje en su red social Truth Social, donde señaló que "los países de la OTAN no han hecho absolutamente nada para ayudar en Irán, una nación desquiciada que ahora se encuentra militarmente destruida. ¡Estados Unidos no necesita nada de la OTAN, pero 'nunca olviden' este momento tan importante!".

Este mensaje llega después de que, tras la negativa de unirse a su ofensiva para abrir el Estrecho de Ormuz, el mandatario llamase a los países de la OTAN "cobardes", apuntase que han cometido "un error muy tonto" y dijese que no necesita "la ayuda de nadie".