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Guerra en Oriente Medio

Trump ordena paralizar durante cinco días los ataques a la infraestructura energética iraní

  • Esta decisión llega tras "conversaciones productivas" entre EEUU e Irán para la resolución de las hostilidades
  • Trump ha trasladado la orden a su Departamento de Guerra
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, responde a los medios de comunicación.
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, responde a los medios de comunicación. SHAWN THEW (EFE/EPA)
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El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que ha ordenado a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras "conversaciones productivas" entre EEUU e Irán para la resolución de las hostilidades, según informa EFE. 

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