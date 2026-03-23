Trump ordena paralizar durante cinco días los ataques a la infraestructura energética iraní

Irán amenaza con minar “todo el golfo Pérsico” si sus islas son atacadas por Estados Unidos Ver más

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que ha ordenado a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras "conversaciones productivas" entre EEUU e Irán para la resolución de las hostilidades, según informa EFE.