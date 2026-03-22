Rutte insiste en que la ofensiva contra Irán es "fundamental" para acabar con su capacidad nuclear

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este domingo que la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel en Irán es "fundamental" para eliminar la capacidad nuclear y misilística iraní.

"Es fundamental que Estados Unidos esté llevando a cabo esta acción para eliminar la capacidad nuclear y misilística (de Irán). Es una amenaza existencial para Israel, para la región, para Europa y para el mundo entero", afirmó Rutte en una entrevista con Fox News. "Por eso es crucial que Estados Unidos esté haciendo esto. Es necesario", agregó.

Rutte hizo referencia al Estrecho de Ormuz y dijo que es necesario "colaborar" con los 22 países que firmaron este sábado un documento en el que decían estar "listos" para contribuir a garantizar el paso seguro por esta ruta estratégica. "Debemos colaborar con estos 22 países, la mayoría de ellos de la OTAN, para determinar qué es lo que hace falta para garantizar que el Estrecho de Ormuz se abra y nos aseguremos de la libre circulación", señaló.

El documento lleva la firma de 17 miembros de la OTAN (Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Dinamarca, Letonia, Eslovenia, Estonia, Noruega, Suecia, Finlandia, la República Checa, Rumanía y Lituania), Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Baréin y los Emiratos Árabes Unidos.

Estas declaraciones y este documento confirma lo que ya adelantó esta semana el secretario general de la OTAN al asegurar que se está trabajando por una apertura del estrecho lo antes posible. El presidente francés, Emmanuel Macron, ya había propuesto una misión "puramente defensiva" para "reabrir" el Estrecho de Ormuz y escoltar a los buques "una vez finalizada la fase más candente del conflicto".

Pedro Sánchez ha reclamado, sin firmar el documento la apertura del Estrecho en un mensaje en X en el que pide preservar los enclaves energéticos en Oriente Medio porque entiende que el mundo no debe pagar las consecuencias de la guerra en Irán. El jefe del Ejecutivo ha advertido de que continuar en la escalada en esta guerra puede generar una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad.

"Nos encontramos en un punto de inflexión global", señala el presidente del Gobierno, que se ha posicionado en varias ocasiones en contra de los bombardeos de EEUU e Israel contra Irán

Pero la tensión en la zona no hace más que crecer. El presidente estadounidense, Donald Trump, tras los ataques de este sábado a una planta nuclear en Irán ha elevado el tono y ha asegurado que si Irán no abre "totalmente" el estrecho, atacará todas las centrales eléctricas de la República Islámica. Por su parte, la Guardia Revolucionaria ha asegurado que si eso sucede, el estrecho quedará totalmente cerrado.

“El Estrecho de Ormuz será cerrado completamente y no se reabrirá hasta que nuestras centrales eléctricas destruidas sean reconstruidas”, afirmó Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, que coordina a las Fuerzas Armadas de la nación persa.