Mark Rutte asegura que la OTAN debate "intensamente" qué hacer en el Estrecho de Ormuz

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este jueves que los aliados mantienen "intensos debates" sobre cómo abordar el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz por parte de Irán, y se mostró confiado en que "como siempre, encontrarán una solución".

"Están debatiendo intensamente entre ellos, con Estados Unidos y entre ellos mismos, sobre cuál es la mejor manera de abordar este enorme problema de seguridad. (...) Estoy convencido de que los aliados, como siempre, harán todo lo posible en defensa de nuestro interés común, por lo que encontraremos una solución", indicó Rutte en una rueda de prensa junto al presidente de Rumanía, Nicusor Dan.

En el plano de la diplomacia europea, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, confirmó que mantiene contactos diplomáticos con Irán para buscar "diferentes soluciones" al conflicto y evitar una mayor escalada en la región.

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