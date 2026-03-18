La OTAN suspende su misión en Irak

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha anunciado que suspende su misión en Irak por la escalada de la tensión en Oriente Medio derivada de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán. De los casi 600 soldados desplegados, prácticamente un tercio son españoles, que ya estaban siendo preparados para ser evacuados, según informó este martes la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Estos militares ya han sido reubicados de forma temporal durante el fin de semana ante el deterioro de la situación de seguridad a causa de la guerra en Irán, que ha bombardeado en varias ocasiones la llamada Zona Verde en Bagdad y otras zonas del país.

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La presencia española en Irak, que comenzó en octubre de 2014, comenzó con esta coalición internacional para derrotar al ISIS mediante la operación Inherent Resolve y luego en 2018 se extendió a la misión de la OTAN en Irak (conocida como NMI), centrada en el asesoramiento a las autoridades iraquíes para el desarrollo y afianzamiento de sus instituciones de seguridad y defensa.

Ambas misiones se han prorrogado hasta el 31 de diciembre de este año, y a partir de mayo está previsto que un militar español asuma el mando de la NMI.

La OTAN informó este miércoles de que está “ajustando” su misión en Irak al considerar que la seguridad de su personal es “primordial”, indicó a EFE la portavoz de la Alianza, Allison Hart.