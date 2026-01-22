ADAMUZ Y RODALIES
Última hora sobre la gestión de los accidentes ferroviarios
ADAMUZ Y RODALIES
Últimas noticias de los dos accidentes ferroviarios. El accidente de Adamuz, provocado tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad el pasado domingo en esta localidad cordobesa, cobrándose la vida de 43 personas y dejando algunas hospitalizadas, y el de este martes en Barcelona, en el que falleció el maquinista en prácticas tras chocar contra un muro de contención caído mientras en la línea 4 de Rodalies, entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia.
13:55 h
El PP pedirá la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados y solicitará, además, toda la documentación relativa a los expedientes de los contratos de obras en este tramo que "están vinculados" con personas involucradas en tramas de corrupción.
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado en una rueda de prensa este jueves que este mismo día se pondrá en contacto con los grupos parlamentarios para pedir la comparecencia de Sánchez, ya que para salir adelante la petición se requiere la mayoría absoluta en la Cámara, es decir, el apoyo de 176 diputados.
"Sánchez es el presidente del Gobierno, que gestiona las vías férreas, donde se han producido dos accidentes con muchas muertes", y gestiona un Gobierno con ministros como José Luis Ábalos, con cargos, ha afirmado Muñoz. Además, pedirá la comparecencia del ministro de Transporte, Óscar Puente, y del responsable de Adif.
13:50 h
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado este jueves que su partido no asistirá al homenaje de Estado a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), para no "blanquear" una gestión del Gobierno de Pedro Sánchez que ha calificado de "criminal".
Así lo ha afirmado en un desayuno informativo en Barcelona, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acordaran auspiciar juntos un homenaje de Estado a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz el sábado 31 de enero en Huelva.
Para Garriga, "el mejor homenaje a las víctimas" del accidente sería que el Gobierno en pleno, con Sánchez "a la cabeza", dimitiese y "se sentase en el banquillo" de un tribunal para responder por "su gestión criminal". "No vamos a ir a un falso homenaje de Estado", ha recalcado.
13:27 h
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha abogado este jueves por ser prudente respecto al accidente ferroviario de Adamuz, aunque ha confiado en que las víctimas tengan “un mejor trato” que el que recibieron en su día las del accidente de Angrois ocurrido en 2013.
“Espero que las víctimas del desastre ferroviario de Adamuz tengan mejor trato que las víctimas de Angrois”, ha dicho a la prensa, y también que el Gobierno del PSOE “no copie el manual” que empleó el PP durante la investigación del siniestro en Santiago de Compostela en el que operaron con “ocultación de la verdad y, en ocasiones, con desprecio a las víctimas”.
Según la líder del BNG, “no hubo realmente” una investigación para dirimir las causas de la tragedia ferroviaria de entonces, por lo que espera que ahora “se aprenda de los errores del pasado” y se ofrezca a las víctimas la “certeza” de que se investigará lo ocurrido.
11:37 h
Óscar Puente ha afirmado este jueves que las responsabilidades del accidente ferroviario del domingo en Adamuz las deberá asumir quien "por acción u omisión" haya contribuido a que el siniestro se haya podido producir, "las que sean y de quien sean".
En una entrevista en La Cope, preguntado si va a presentar su dimisión, ha respondido que no ha tenido ni un "minuto" para pensar en sí mismo, dado que justo cuando llegó a casa después de atender el accidente de Adamuz el lunes por la noche sucedió el de Rodalies.
Dicho esto, ha dejado claro que "las responsabilidades en un hecho de estas características debe asumirlas quien haya contribuido por acción u omisión a que esto se haya podido producir". "Las responsabilidades, las que sean y de quien sean, partirán de esta premisa", ha apuntado.
11:32 h
El secretario general del sindicato de maquinistas ferroviarios Semaf, Diego Martín, ha denunciado que son centenares, y no uno solo, los maquinistas que reportan a Adif incidencias en la red y que no reciben respuesta ni se toman medidas al respecto.
En la línea Madrid-Barcelona ha asegurado que llevan más de un año y medio reportando defectos a Adif y reclamando que se adopten medidas pero que, "casualmente", es ahora (tras los graves recientes accidentes ferroviarios ocurridos) cuando se establecen limitaciones temporales de velocidad.
"No sabemos por qué estos reportes que realizamos los maquinistas no se tienen en cuenta o si ya se normaliza el estado de la infraestructura. El problema es que se normalice y que, al final, los maquinistas no tengan respuestas", ha lamentado en una entrevista en Onda Cero.
11:27 h
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no viajará la próxima semana a Zagreb (Croacia) para participar en la cumbre del Partido Popular Europeo ya que coincide con los actos de homenaje de Estado oficiales por las víctimas de los accidentes ferroviarios.
Fuentes del PP han confirmado a EFE que Feijóo no acudirá a la cumbre, en la que se analizará el papel de Europa en estos tiempos de "volatilidad geopolítica" -señala el EPP en su web-, porque tiene previsto estar en el homenaje de Estado a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), en Huelva el día 31.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mantuvieron el miércoles una conversación telefónica y acordaron auspiciar juntos el homenaje. En la provincia de Huelva residían al menos 23 de las 43 víctimas mortales del accidente.
11:00 h
Óscar Puente ha confiado este jueves en que el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) desconvoque la huelga de los días 9, 10 y 11 de febrero, y en que, "poco a poco", se vuelva a la normalidad. "Espero que seamos capaces" de parar la huelga ha dicho el ministro en una entrevista en la Cope, en la que se ha referido al "estado anímico" de los maquinistas, que "es entendible" tras los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y en Rodalies de Cataluña, y que ha desembocado en dicha protesta.
Son accidentes que, aunque "no tengan nada que ver", pesan en el "ánimo" de los maquinistas, ya que son ellos los que están al frente de los convoyes. Pero ha precisado que espera que los maquinistas y el Gobierno sean capaces de parar la huelga y que, "poco a poco, se reconduzca la situación".
10:31 h
El secretario general del sindicato de maquinistas ferroviarios Semaf, Diego Martín, ha pedido este jueves un informe exhaustivo que garantice la seguridad de las Rodalies en Cataluña y la integridad de todos los usuarios y profesionales del ramo antes de reabrir el tráfico.
Ha subrayado que el sindicato ha decidido no secundar la apertura este jueves puesto que no tienen las garantías que han solicitado y ha asegurado sentirse "sorprendido" con el anuncio del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y de la Generalitat de reabrir el servicio pese a que se había acordado con los maquinistas hacerlo cuando la infraestructura reuniera las características de seguridad.
"Todo ese procedimiento no se ha cumplido", ha recalcado en una entrevista en Antena 3, en la que ha subrayado que mientras se les comunicaba que las infraestructuras eran seguras a las horas se encontraron con nuevos desprendimientos que pudieron provocar grandes accidentes.
10:27 h
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que le "cuesta creer" que la causa del accidente del domingo en Adamuz estuviera en el tren Iryo y ha apuntado la posibilidad de que el origen del siniestro "sin duda" estuviera "en la infraestructura y en la vía".
En una entrevista en la Cope, ha afirmado que es "muy raro" que el origen del accidente estuviera en el tren, ya que es "muy nuevo"; sus estándares de fabricación son de una "precisión y calidad altísima"; y además había pasado los controles de mantenimiento "escrupulosamente", según le han dicho.
"Que (el origen) sea la infraestrutura y la vía es posible sin duda", ha afirmado Puente, que ha insistido en que es un "suceso muy extraño", porque la vía está recién renovada y ha pasado todas las revisiones.
10:17 h
El ministro de Transportes, Oscar Puente, ha afirmado este jueves que el muro que provocó con su caída el accidente mortal de Rodalies en Gelida (Barcelona) "había sido revisado".
Ese muro cuenta con las inspecciones correspondientes al día, junto con "la infraestructura de la que físicamente forma parte, la AP-7", ha explicado Puente en una entrevista en Catalunya Ràdio.
El derrumbe se produjo tras varios días de acumulación de agua de lluvia en esa zona, ha descrito el ministro, lo que hizo crecer "enormemente" el "peso del talud". "Parece que estamos ante algo inevitable, no era una cuestión de buen o mal estado, sino que parece que la densidad y el peso que adquirió el talud era incompatible con la continuidad del muro", ha asegurado.
10:14 h
Las principales vías de acceso a Barcelona registran este jueves, por segundo día consecutivo, importantes atascos debido a la paralización del servicio de Rodalies tras el accidente de tren, a lo que se suma el corte de la AP-7 en Martorell en sentido sur, por el riesgo de hundimiento de la infraestructura que sostiene esta autopista en Gelida (Barcelona).
Debido a la paralización de Rodalies hay retenciones en todos los accesos norte y sur a la capital catalana, que se suman al corte de la AP-7 en Martorell en sentido sur, por riesgo de hundimiento en Gelida, donde el martes se produjo el accidente mortal de tren.
El corte, que afecta a un tramo de 22 kilómetros en esta autopista troncal de Cataluña desde Martorell hasta Sant Sadurni d'Anoia en todos los carriles en dirección sur, durará "unos días", según informó este miércoles la Generalitat.
10:02 h
La cumbre hispano-portuguesa, que se iba a celebrar en Huelva el próximo 29 de enero, ha quedado pospuesta para concentrar todos los esfuerzos en la organización del homenaje de Estado a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz previsto para el sábado 31 de enero, han informado fuentes del Gobierno.
09:43 h
El ministro de Transportes, Oscar Puente, confía en que el servicio de Rodalies pueda recuperarse durante la tarde o la mañana de este jueves y ha pedido a los maquinistas "confianza" tras el accidente mortal del pasado martes en Gelida (Barcelona).
El ministro ha asegurado en una entrevista con Catalunya Ràdio que se están manteniendo reuniones para tratar de "reconducir la situación", después de que la circulación ferroviaria no se haya restablecido la mañana de este jueves como estaba previsto.
Ha sostenido al mismo tiempo que se están exigiendo "cosas que no se pueden lograr en unas horas" y que el "estado de ánimo de los maquinistas" está influyendo en la prestación del servicio.
09:30 h
Adif ha levantado todas las limitaciones temporales de velocidad en la línea Madrid-Barcelona salvo en seis puntos kilométricos, donde se circulará a 230km/h y, en el caso de la línea Madrid-Valencia, se mantienen cuatro limitaciones a 160 km/h y cinco de 200 km/h en puntos kilométricos concretos.
Así lo han señalado este jueves fuentes del administrador de la infraestructura ferroviaria, que subrayan que los maquinistas ya han empezado a reportar nuevas denuncias de puntos donde sienten vibraciones.
Este miércoles por la mañana Adif anunció que limitaba de forma temporal a 160 km/h la velocidad para el tramo entre los puntos kilométricos 100 a 178 de la línea de alta velocidad entre Madrid y Zaragoza, después de que el maquinista de un tren hubiese denunciado el "supuesto" mal estado de varios puntos de la vía.