El último golpe de Urfi Cetinkaya, el dueño de la cocaína del buque 'Nehir'

La investigación alrededor del barco Nehir, embarcación presuntamente destinada a una organización gallega que fue hundida por su propia tripulación en costas próximas a Ribadeo (Lugo) en febrero de 2021, ha dado su penúltimo giro. Las conversaciones desencriptadas a través de la aplicación SKY-ECC determinaron que el coordinador de la operación era el mayor traficante de heroína de todos los tiempos, Urfi Cetinkaya, alias El Paralítico, capo de la droga que, en un momento dado, diversificó su negocio y saltó a la cocaína procedente de Sudamérica.

La noticia, revelada por el periodista turco Ümit Erkan Demircan en el prestigioso diario Sabah, abunda en una hipótesis policial largamente sostenida, incluso después del juicio en el que fueron condenados los miembros de la tripulación del buque: había sido fletado en virtud de un acuerdo entre varias organizaciones del que habrían sido partícipes el marroquí Fikri A. –al que la Guardia Civil atribuyó en su momento participación en lo ocurrido– y un poderoso clan gallego, al que se habría encargado la descarga del alijo en las Rías del Noroeste de España, pero que finalmente decidió no sacar al mar sus lanchas al saberse vigilado por la Brigada Central de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía.

Cetinkaya, fallecido recientemente, tenía lazos históricos con narcotraficantes gallegos –por su gran negocio, el tráfico de heroína–, lo que le habría facilitado las cosas a la hora de establecer contacto y cerrar los acuerdos con los criminales con bases en la provincia de Pontevedra.

Las conversaciones desencriptadas apuntan, además, a que, como se especuló en su momento, la droga que seguía en las bodegas del Nehir tras ser abandonado a su suerte por los narcos (se hundió parcialmente y quedó boca abajo durante meses) fue recuperada por buzos contratados a tal efecto por una de las organizaciones. Trajes de buceo fueron localizados en sus inmediaciones, según abunda Sabah.

La Policía consiguió incautar 1.800 kilos de cocaína, pero la DEA, que colaboró en el operativo, supo que el buque ocultaba al menos otra tanta mercancía ilícita. Esa circunstancia fue refrendada in situ por miembros de la tripulación cuando aún estaban en alta mar, quienes aseguraron a los GEO de la Policía la presencia de más fardos en una de sus bodegas.

Sin embargo, a pesar de que se ejecutó la maniobra de reflote del Nehir, ya en el puerto de Gijón, y se inspeccionó a fondo, no se localizó ni un paquete de cocaína más. No se descarta que esa droga fuera recuperada por los narcos de forma clandestina, a pesar de no haber prueba directa de ello.

Estos datos proceden de la operación Nube, con más de 200 detenidos, uno de ellos en Ceuta, varios en Alemania y en Países Bajos, pero la inmensa mayoría en Turquía, miembros todos ellos de la organización del fallecido Paralítico, que gozó durante años de no pocas simpatías en su país, incluidos gobiernos, y llegó a construir hospitales, convirtiéndose en una especie de benefactor del pueblo, al más puro estilo de Pablo Escobar. De hecho, fue bautizado en su país como El Escobar turco.

Sobre esta operación, Narcodiario maneja datos que apuntan a que se mantiene abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.