Israel retrasa la invasión de Gaza a la espera de que EEUU despliegue sistemas de defensa en Oriente Próximo

15:59 h, 25 de octubre de 2023

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado que tras el acuerdo con Sumar ve su investidura "más cerca" pero una vez más ha eludido pronunciarse sobre la amnistía o sobre la exigencia de un reconocimiento de la nación catalana por parte del expresidente catalán Carles Puigdemont. "Tenemos la investidura cada vez más cerca, vamos avanzando y vamos sin pausa hacia el mandato de la ciudadanía española", ha defendido a su llegada a Bruselas para participar en la cumbre social tripartita, tras el acuerdo de gobierno suscrito la víspera con los de Yolanda Díaz.

"Es un acuerdo que representa la mayoría social de nuestro país, haya votado lo que haya votado y hayan votado donde hayan votado", ha reivindicado, subrayando que se cumple con los objetivos trazados de seguir construyendo convivencia y progreso.

En lo que se refiere al resto de fuerzas políticas, tras ser preguntado por la amnistía y cuándo dará a conocer su propuesta, el presidente del Gobierno ha reiterado que "nada está acordado hasta que todo esté acordado" y ha vuelto a insistir en que "el método es el diálogo y el marco es la Constitución".

Por lo que se refiere a la exigencia de Puigdemont de que haya un reconocimiento expreso de la nación catalana, Sánchez ha eludido pronunciarse sobre si cabe en la Constitución, limitándose a dar la "garantía" de que los acuerdos cuando se firmen "serán públicos", como ha ocurrido con Sumar y podrán conocerlos todos los españoles. "Vamos a explicar todas y cada una de las políticas, lo hemos hecho siempre", ha defendido. "Creo que he demostrado durante estos últimos años que doy la cara, que no me escondo, que me arremango, que hago frente a los problemas heredados y también los problemas y desafíos del presente", ha defendido.

El presidente ha aprovechado también para afear al PP sus críticas y en particular las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por decir que si había un Gobierno de Sánchez "durante los próximos cuatro años ya no va a haber españoles en nuestro país". "Creo que este tremendismo, este grado de insultos y de descalificación, no sé si lo van a poder tolerar y aguantar durante los próximos cuatro años", ha valorado.