Venezuela acusa a Borrell de "apoyar un golpe de Estado fascista" y estar "a las órdenes de Estados Unidos"

12:07 h

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado que la derecha se haya "echado en brazos de algunos aspectos de las tesis de la ultraderecha" y se haya "abrazado a la idea de que la migración es una fuente de problemas".

"Si se aborda con altura de miras y con generosidad, [la migración] es una oportunidad más que un problema para un país y para un continente como el europeo que es un continente envejecido con una tasa de natalidad muy baja, con un saldo vegetativo negativo", ha recalcado en una entrevista con 'El Periódico de España' recogida por Europa Press.

Por esta parte, el ministro ha vuelto a insistir en que el Partido Popular (PP) no tiene "un modelo para abordar el problema de la inmigración" y en que lo que se tiene que hacer es pedir a los de Alberto Ñúñez Feijóo que adopten "una posición de Estado" y que no dejen a Canarias o a Ceuta y Melilla "a su suerte". A juicio de Puente, "no se debe poner el foco sólo en el Gobierno" en este "problema global que debe ser abordado con una óptica europea".