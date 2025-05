Las víctimas de la dana, con Von der Leyen y Metsola: "Nos han escuchado y nos han hecho sentir reconfortados"

Las asociaciones de víctimas y damnificados por la dana del pasado 29 de octubre en Valencia remarcaron este martes que han encontrado más empatía en Bruselas que en las instituciones valencianas, donde aún no han sido recibidas, y lograron el compromiso de que visiten la zona cero y de que haya un seguimiento cercano a cómo se gastan los fondos, según informa EFE.

Los presidentes de la Asociación de damnificados por la dana de L'Horta Sud, la Asociación Víctimas Mortales 29O y la Associació Víctimes de la dana 29 octubre comparecieron en rueda de prensa junto a cinco familiares de víctimas de la catástrofe, que se reunieron con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

"Hemos trasladado una denuncia porque nuestra voz ha sido censurada en diferentes instituciones valencianas, pero aquí en la Comisión Europea y el Parlamento Europeo nos han escuchado y nos han hecho sentir reconfortados", señaló la presidenta de la Asociación Víctimes DANA 29 Octubre, Maria Dolores Gradoli.

También desde la Associació Víctimes Mortals DANA 29-O, su presidenta Rosa María Álvarez recalcó que han querido trasladar el mensaje de que detrás de sus fallecidos "hay familias que están rotas". "No son números, son personas y además, asesinadas", incidió. El presidente de la Associació Damnificats DANA Horta Sud València, Christian Lesaec, puso por su parte el acento en la infraestructura que más de seis meses después sigue sin funcionar, como ascensores rotos, garajes aún no habilitados o escuelas que siguen inactivas.

Las asociaciones señalaron que ambas han aceptado la visita a la zona cero de la tragedia y que, en concreto, Von der Leyen lo hará cuando se produzca algún avance en torno a los fondos europeos aún pendientes para la reconstrucción de la zona.

En cuanto a los fondos, la Comisión se ha comprometido a hacer una vigilancia "exhaustiva" para que el dinero se use correctamente y para que toda la reconstrucción de infraestructuras tenga en cuenta el cambio climático, afirmaron las asociaciones.

Por otro lado, Metsola les ha dicho que contactará con el president de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, para interesarse por la situación; las asociaciones aseguraron que le pedirá al propio Mazón que reciba a las asociaciones de víctimas.

Sin el PP

Mazón se reúne con las víctimas de la dana cinco meses después de las inundaciones Ver más

Las reuniones con Von der Leyen y Metsola se producen antes de que ningún representante del PP haya recibido a estas tres asociaciones, ya que sus eurodiputados no han participado en la reunión de esta mañana con el resto de los partidos políticos españoles y algunos eurodiputados extranjeros. "Si no han estado, se lo han perdido ellos. No los hemos echado en falta y tampoco es nuevo para nosotras. Si en Valencia no están, ¿por qué iban a estar aquí?", recalcaron.

Por el momento, indican, aún no está fijada la hora para la reunión que tendrán mañana con el jefe de la delegación del PP en la Eurocámara, Esteban González Pons, encuentro al que acuden esperando "a ver cómo les reciben". "González Pons es valenciano como todos nosotros y nosotras, con lo cual nos podríamos haber reunido en cualquier barrio de Valencia. Nos han hecho trasladarnos para vernos con un valenciano, pero bueno, según el talante que tengan, pues así actuaremos nosotras", apuntaron.

En contraposición, subrayaron la empatía que han percibido por parte de Von der Leyen, quien se ofreció a continuar la reunión cuando superaron la hora prevista en reconocimiento del esfuerzo que habían hecho para venir a Bruselas después de que no fuera posible que la alemana les recibiera cuando estuvo en Valencia para el congreso del Partido Popular Europeo hace dos semanas.