La victoria inútil del Trump ourensano: Jácome se cuela en el Parlamento gallego

La entrada de Democracia Ourensana (DO) en el Parlamento gallego ha sido una de las sorpresas de la noche electoral. Su líder es Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense que ha construido su capital político a través de sus shows en el ayuntamiento, siguiendo la estela de una de las figuras a las que —asegura— más admira, Donald Trump. Aunque Jácome no era el candidato, sino su número dos en el Ayuntamiento ourensano, Armando Ojea, ha sido él quien ha acaparado todo el foco en la campaña electoral, en la que quiso dar el pregón de Carnaval volando por encima de sus vecinos y vestido de Superman. La organización se lo desaconsejó. Al final se disfrazó de astronauta.

El líder de DO ha comparecido en la noche electoral, exultante, y tirando de ironía: "Aspirábamos a ser llave y ahora a ver quién paga el cátering", señaló entre risas. "Entramos en el Parlamento por Ourense y no entra ni Vox, tampoco entra Sumar. Es la primea vez que entramos nosotros y ellos no", prosiguió, calificando su entrada como "algo histórico, meritorio e impresionante".

"Hay que salvar la provincia de Ourense, porque llevan décadas machacándola y esperemos que no lo hagan cuatro años más", afirmó Jácome. "No vamos a ser llave, pero el hecho de poner una pica en Flandes lo va a cambiar absolutamente todo. Se pone una cuenta atrás", prosiguió. Pese a que no condicionarán los presupuestos, el objetivo que se marcó desde el inicio de la campaña, el líder de DO sostuvo que el "cambio llegará, pero será más lento de lo que pensábamos".

"Sin" ideología (pero pactando con el PP) y sin programa

Democracia Ourensana es un partido que se define como "ni de derechas ni de izquierdas", pero que después, cuando ha tenido ocasión, ha inclinado la balanza hacia el mismo lado — el Partido Popular—. En las municipales del pasado año el PP facilitó la reelección de Jácome como alcalde —llegó a la alcaldía en 2019 siendo tercera fuerza gracias a los conservadores— y, a cambio, él allanó el camino a los populares para presidir, de nuevo, la Diputación de Ourense. Jácome alega que no es que busque a la derecha, es que la izquierda no quiere saber nada de él.

DO tampoco tiene programa electoral. En su página no se encuentra nada más sobre su programa que acabar con el ninguneo histórico que dicen que sufre Ourense y reducir el presupuesto de la televisión de Galicia. Jácome, por su parte, se define como "microlibertario" y "provincianista" y afirma que su partido es una suerte de 'Teruel Existe' gallego.

La formación se presentó por primera vez a las elecciones autonómicas de Galicia hace 20 años, en junio de 2005, en las que obtuvo 638 votos. Lo intentó también en 2009, 2012 y 2016 sin lograr entrar en el Parlamento de Galicia, pero creciendo poco a poco en número de votos. En 2020, llegó a un acuerdo con los populares para no concurrir a las elecciones.

Ahora ha logrado más de 15 mil votos y casi un 9% del total de votos en la provincia. Ni a Jácome ni a su candidato le han pasado factura —todo lo contrario — los audios publicados por La Región el pasado año, en los que presumía de "saber blanquear dinero". Jácome hablaba con alguien de su confianza de recaudar dinero en B para la campaña —llegaba a citar a determinadas empresas o personas vinculadas— y, ante las dudas de su interlocutor sobre cómo pensaba blanquear, le tranquilizaba apuntando a "donaciones". Jácome también le propinó un empujón, en mayo de 2022, a una sindicalista que le gritó a corta distancia con un megáfono pero fue absuelto de los cargos.