Vox advierte al PP de que no "diluirá" su criterio de la 'prioridad nacional'

Vox ha advertido este martes al PP de que no permitirá que el criterio de la 'prioridad nacional' en el acceso a los servicios públicos quede "diluido" y de que luchará por "hacer valer" todos sus postulados en los gobiernos.

Así lo ha advertido la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, al ser preguntada en una rueda de prensa si les preocupa que la idea de prioridad nacional que defiende Vox quede diluida con el paso del tiempo en la gestión del PP en las comunidades autónomas donde ambos han pactado su aplicación.

"Vox no teme que nuestras medidas y lo que nosotros propugnamos en las comunidades autónomas se diluya, no lo vamos a permitir", ha respondido y ha avisado de que "si el PP cree que va a diluir con esa retórica lo que Vox está poniendo encima de la mesa, está muy equivocado".

Ha incidido en que su partido luchará por hacer valer todos sus postulados en los gobiernos de los que forme parte y ha señalado que el PP "ahora cambia las tornas", porque, según ha señalado, está viendo en las encuestas que "la mayoría de los españoles están de acuerdo con la prioridad nacional".

Y es que, ha recalcado, "esto no va de ideología, esto va de sentido común y de un sistema colapsado ante el cual los españoles merecen y tiene que ser los primeros".

Ha insistido así en que la línea que deben seguir las políticas públicas debe ser la de la prioridad nacional "orientada a las personas que contribuyen con su esfuerzo al sostenimiento del sistema".

Millán ha basado esta afirmación en la "escasez" de recursos y el "colapso" de los servicios públicos que hay en España, lo que le ha llevado a decir que en estas situaciones deben ser atendidos primero quienes han contribuido a levantar el sistema.

No "inundar" España

"No puede ser que inundemos nuestra sociedad de personas que no aportan en la misma medida al sistema del que luego son beneficiarios", ha dicho la portavoz, que ha vuelto a cargar contra el proceso de regularización de inmigrantes puesto en marcha por el Gobierno.

En este sentido, ha anunciado que presentarán iniciativas en los ayuntamientos donde tiene representación "para dificultar la puesta en marcha de este procedimiento fraudulento y garantizar los derechos de los españoles".

Pedirá que la emisión de informes de vulnerabilidad se base en hechos "objetivamente acreditados", mediante "una evaluación técnica completa con verificación de la situación laboral, patrimonial, de empadronamiento y de acceso a otras ayudas".

Exigirá así que todas las solicitudes de documentación tramitadas por los municipios se sometan a "una verificación estricta de los requisitos legales, mediante comprobación individualizada, documentada y sin automatismos".