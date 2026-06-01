‘La IA y el periodismo profesional’, el reto democrático que TintaLibre presenta este miércoles en Madrid

La inteligencia artificial ya no pertenece a la ciencia ficción, ni es una nueva promesa de Silicon Valley; su papel ocupa un lugar central no solo en el mundo tecnológico, sino también en nuestra forma de informarnos, trabajar, pensar y relacionarnos con la realidad. Un lugar, además, muy inquietante cuyas ramificaciones y efectos en la comprensión del mundo solamente acaban de empezar. Ante este reto abrumador, el número de junio de TintaLibre se ha puesto manos a la obra para tratar de explicar a los lectores cómo la IA afecta y subvierte las reglas de lo que más nos duele: el periodismo.

El encuentro para presentar el nuevo número de TintaLibre, La IA y el periodismo profesional, tendrá lugar este miércoles 3 de junio, a las 19:00 h, en la Sala Azul del Espacio Ronda, situado en el centro de Madrid. El espacio cuenta con una capacidad máxima para 50 personas. Las socias y socios podrán asistir al acto previa inscripción a través de este enlace. ¡Y si no eres socio, pinchando aquí puedes remediarlo!

La presentación estará a cargo de Jesús Maraña, director editorial de infoLibre. A continuación, tendrá lugar una mesa redonda centrada en el impacto y la irrupción de la inteligencia artificial. El encuentro, moderado por Jordi Gracia, codirector de TintaLibre, buscará abrir un diálogo plural sobre cómo la IA está transformando la producción informativa, los modelos de negocio y la relación con la verdad.

El coloquio contará con la presencia de Ekaitz Cancela, escritor, investigador y editor, que en el número de junio esboza el diagnóstico del paciente colectivo de esta transformación imparable: “La imprenta digital de Google y Meta ha colonizado los últimos reductos de la vida democrática”. También intervendrá Virginia P. Alonso, directora de infoLibre, que en la revista plantea un interrogante situado en el ojo del huracán: “Tal vez la pregunta decisiva no sea qué impacto tendrá la IA en el periodismo, sino qué periodismo queremos defender ante los retos tecnológicos”. La mesa contará, además, con la presencia de Marta Gesto, directora general de infoLibre y articulista en este medio precisamente sobre IA y nuestra relación con ella.

Este número incluye un emotivo homenaje in memoriam a Soledad Gallego-Díaz, en un texto de Xavier Vidal-Folch con el que TintaLibre recuerda su trayectoria y reivindica su compromiso con el rigor informativo y el periodismo.