Dos agencias de la UE ven "baja" la probabilidad de exposición a la leche infantil contaminada

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ven "baja" la probabilidad actual de exposición a fórmulas infantiles contaminadas debido a la retirada a gran escala de esos productos, informa EFE.

Ambas agencias han avanzado este jueves los resultados de una evaluación rápida conjunta sobre las últimas evidencias científicas en relación a la presencia en leches de fórmula de la cereulida, una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus.

Después del reciente estudio de la EFSA sobre los niveles de cereulida que podrían suponer un riesgo para la seguridad alimentaria, las dos agencias han concluido que, debido a las retiradas de productos y las medidas de control implementadas a gran escala, la probabilidad actual de exposición a fórmulas infantiles contaminadas es "baja".

No obstante, han advertido de que pueden producirse casos adicionales si los productos retirados permanecen en los hogares en lugar de ser devueltos.

Hasta el pasado 13 de febrero siete países de la Unión Europea (Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, España y Reino Unido) habían notificado casos de bebés con síntomas gastrointestinales tras el consumo de fórmulas infantiles.

Se están realizando investigaciones para identificar más casos y evaluar si los lotes retirados u otros lotes de fórmulas infantiles podrían haber sido el vehículo de la enfermedad, según un comunicado.

La evaluación conjunta indica que la mayoría de los casos notificados presentaron síntomas gastrointestinales leves, aunque también se han reportado hospitalizaciones por deshidratación.

Los expertos han señalado que identificar y confirmar los casos puede resultar "difícil", ya que "los síntomas pueden parecerse a los de las infecciones gastrointestinales virales comunes y las pruebas de cereulida en muestras clínicas no están disponibles de forma rutinaria en muchos entornos".

En diciembre de 2025, empresas alimentarias de varios países comenzaron a retirar varias fórmulas infantiles tras detectarse cereulida en lotes de fórmulas infantiles que contenían aceite de ácido araquidónico (ARA), suministrados por un productor en China.

En febrero, aumentaron las retiradas después de que la EFSA estimara los niveles de seguridad de cereulida en fórmulas infantiles.

En cuanto al impacto en la salud, la evaluación señala que la intoxicación por cereulida suele presentarse con síntomas relativamente leves, pero los bebés (menores de seis meses) pueden ser más vulnerables debido a su mayor sensibilidad a la deshidratación y a las alteraciones electrolíticas.

Los productos retirados no deben administrarse a bebés ni niños pequeños y deben devolverse al punto de venta, según los organismos europeos, que han recomendado seguir las instrucciones y directrices emitidas por las autoridades nacionales de seguridad alimentaria.

Asimismo, han destacado la importancia de estar atento a los síntomas de vómitos y diarrea en bebés y niños pequeños, independientemente de la causa subyacente, así como consultar a un médico si presentan síntomas gastrointestinales persistentes o graves.