De Iron Maiden a Rosendo: diez himnos del rock para no parar de 'rugir' estas vacaciones

Todo un año esperando que llegue el verano y, cuando llega, por desgracia, se pasa volando. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Aprovechemos el tiempo, incluso los a priori aburridos viajes en coche, autobús o avión. Enfundarse los auriculares y dejarse llevar por la música es un placer. Y qué mejor manera de coger fuerzas para las vacaciones (o paliar la depresión post vacacional) que escuchando algunas de las canciones más icónicas de la historia del rock.

En esta playlist he agrupado diez canciones que considero himnos del género. Todos están compuestos por auténticas leyendas de la música: Angus Young, Axl Rose o Freddie Mercury, sin olvidar a los rockeros españoles como el emblemático Rosendo Mercado.

Dire Straits: Sultans of Swing

Una progresión flamenca que se ha convertido en todo un icono del rock y de la música en general. Es la joya de la corona de Mark Knopfler, uno de los guitarristas más influyentes de la historia con un legado musical impresionante. Sin púa, tocando con los dedos, aporta un sentimiento y una expresividad al alcance de muy pocos.

AC/DC: Thunderstruck

Un segundo. Es lo que tardamos en reconocer las primeras notas de Thunderstruck. ¿Quién no ha cantado nunca ese inicio? "¡¡Thunder!! Este emblema de la banda australiana está presente en las playlist de casi todo el mundo, sea rockero o no. Escuchar rugir a la Gibson SG de Angus Young (guitarrista) con estas icónicas notas y acordes es un remedio natural para la desgana y una auténtica inyección de energía. AC/DC no necesita ninguna carta de presentación. Escuchen y disfruten.

Rosendo Mercado: Agradecido

38 años después de que el guitarrista de Carabanchel lanzara uno de sus temas más icónicos, seguimos estando agradecidos, tanto a él como a los buenos momentos que hemos pasado escuchando su música. Un clásico del rock español que nunca pasará de moda y que no puede faltar en cualquier fiesta veraniega que se precie.

Queen: Don’t Stop Me Now

“No me pares ahora, me lo estoy pasando bien”, cantaba Freddie Mercury allá por el final de la década de los 70. Todos tenemos este sentimiento cuando vemos el final de nuestras vacaciones y hay que volver a la rutina. Pero mientras tanto, disfrutemos con esta joya de Queen que, además, ha sido catalogada como la canción “más feliz del mundo”, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Groningen. Mano de santo contra la depresión post vacacional.

Guns N' Roses: Paradise City

El arpegio inicial, limpio y suave, torna pronto en un riff (breve frase musical) sencillo pero con una gran dosis de energía. Slash no se deja nada en el tintero y, haciendo chillar a su ‘Les Paul’ crea melodías que quedarán para la posteridad. Combinados con la batería de Steven Adler, los ritmos de Izzy Stradlin y la prodigiosa voz de Axl Rose, dan lugar a una canción que nunca pasará de moda.

Joe Satriani: Summer Song

Las palabras sobran cuando hablan los sentimientos. Y Satriani habla con las seis cuerdas de su Ibanez. Sus dedos recorren el mástil creando una poesía en forma de agitados riffs, incontables recursos musicales y melodías que inevitablemente quedan grabadas a fuego en la mente. Esta ‘canción de verano’, por su traducción, es de obligada reproducción para todo aquel amante de la música instrumental. Virtuosismo en estado puro.

Metallica: Enter Sandman

Esta canción tiene uno de los riffs que está "prohibido" tocar en las tiendas de música, ya que es al que todo el mundo recurre cuando empieza a tocar una guitarra. Simple, agradecido y con mucha fuerza. Un puñado de notas distorsionadas que prácticamente todos hemos escuchado (y tarareado) alguna vez. Enter Sandman es uno de los temas fijos que la banda estadounidense siempre lleva allá a donde va. ¿Por qué Metallica no rota con otra de sus grandes canciones? La respuesta es sencilla: es imprescindible, insustituible y emblemática.

Judas Priest: Painkiller

Clásico entre los clásicos que, como curiosidad, se compuso en Marbella. Rob Halford hace en seis minutos una de las mejores interpretaciones vocales de todos los tiempos. No en vano es considerado uno de los mejores cantantes de la historia. Painkiller es una consecución frenética de riffs agresivos y punteos apasionantes. Y tiene un nombre ideal: “painkiller” (que podría traducirse como “analgésico”) es la medicina más potente contra la depresión post vacacional, la tristeza o simplemente para insuflar energía a tu verano.

Black Sabbath: Paranoid

Un apaño que se convirtió en icono del rock. La historia cuenta que el grupo tardó pocos minutos en componer esta canción, y que fue fruto de la necesidad. Acababan de grabar el álbum y necesitaban rellenarlo con un tema más. El guitarrista, Tony Iommi, subió la distorsión de su guitarra, juntó tres simples acordes y, con la voz inimitable de Ozzy Osbourne, creó una de las canciones más laureadas del género.

Iron Maiden: Run to the Hills

“Run to the hills!”, cantan miles de almas al unísono. Esta es una joya dentro de la interminable lista de éxitos de 'los Maiden’, para quienes parece que no pasan los años. Si necesitas un chute de energía, la solución es fácil: sube el volumen y déjate llevar por ‘la dama de hierro’. Infalible.