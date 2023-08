El bulo de las mesas electorales de Ponferrada que se tragó Mario Tascón: “Tardé en darme cuenta"

Vivimos en una era digital donde abunda la información. En Twitter, una de las redes sociales más utilizadas, se publican 656 millones de tweets cada día. Indudablemente, hay mucha sobreinformación. Como consecuencia, los bulos y las fake news están a la orden del día, principalmente en internet. Ni los especialistas están a salvo de ellos. Y Mario Tascón (Ponferrada, 1962), escritor, periodista y consultor especializado en el mundo digital, no es una excepción.

“Hace poco me creí el bulo de que no se podían constituir las mesas electorales en Ponferrada para el 23J”, reconoce. Esta información contaba que la gente asignada a las mesas electorales había presentado alegaciones para no participar en ellas. Tascón explica que la noticia tenía elementos que podían darle verosimilitud: “Con las vacaciones, la gente estaba fuera, enfadada, Ponferrada acababa de cambiar de gobierno…” De hecho, el periodista tardó en darse cuenta de que era mentira. “La noticia me extrañó, y estuve pendiente de ella”, explica. Hizo seguimiento de ella durante el día de su publicación y finalmente se topó con su desmentido: “Un periodista del Diario de León llamó y comprobó la información, confirmando que era falsa”.

Tascón está comprometido con la concienciación sobre las fake news para evitar la desinformación. Prueba de ello es la exposición Fake News. La fábrica de mentiras, que se puede visitar hasta el 19 de noviembre en el Espacio Fundación Telefónica de la Gran Vía madrileña y está comisariada por el propio periodista. Su objetivo es hacer comprender al público la complejidad de este fenómeno, aprender a reconocerlo y combatir su difusión. La clave para no comernos bulos es “tener espíritu crítico”, explica el periodista. “A medida que una noticia te parece mejor, más escrupuloso debes de ser con su comprobación”, explica. Por ello recomienda a los usuarios “desconfiar” de lo que leen.

El usuario, además de desconfiar de las informaciones que recibe, debe, según el periodista, “pensar las cosas antes de darles difusión”. Reitera que lo mejor es “tomarte un minuto antes de compartir, es una recomendación básica”. A su vez, remarca que los usuarios “tienen responsabilidad” a la hora de compartir informaciones, ya que, al reproducir una noticia, ya sea a nuestros familiares o amigos, le damos más credibilidad.

En su conversación con infoLibre, Tascón reflexiona también sobre los factores que facilitan la difusión de bulos y noticias falsas. La clave es, según su experiencia, que el bulo “impacte emocionalmente”. Y concluye que “Cuanto más impacte, más susceptible es el receptor de compartirlo”, no sin antes mencionar diferentes ejemplos de bulos con un alto nivel de impacto emocional: la supuesta detención de Donald Trump en Estados Unidos y la famosa imagen del Papa Francisco I con el supuesto abrigo de Balenciaga.

Ambas imágenes fueron creadas por inteligencia artificial, un fenómeno que se está usando cada vez más para desinformar, como vemos en ambos casos. “Su nivel de verosimilitud es altísimo”, opina Tascón. Y es que, con la facilidad que hay actualmente para crear noticias y fotografías falsas, el periodista afirma que “es muy importante contar con un periodismo fiable”. Además, “hay una cierta oportunidad de que las marcas puedan otorgar credibilidad y ayudar reputacionalmente a personas o instituciones”, otorgando así más confianza al lector y evitar que los usuarios caigan en bulos, concluye.