Máximo Pradera se tragó la foto del papa Francisco con el abrigo de Balenciaga: "Me la creí durante un día"

Máximo Pradera tiene en su haber dos galardones de los prestigiosos Premios Ondas. El madrileño, nacido en 1958, cuenta con una larga trayectoria profesional como periodista en televisión y radio y como escritor. Tras finalizar sus estudios de Filología y Periodismo en Madrid, fundó LoQueYoTeDiga, con el que ganó el Premio Ondas Internacional 1990. Otro de sus éxitos profesionales fue ser presentador de Lo + Plus, un talk show que se mantuvo una década en antena.

Tener una carrera profesional tan notable le ha servido como blindaje ante los bulos y las fake news. “A mi es muy difícil que me la cuelen”, asegura a infoLibre Pradera, quien tiene un grupo de WhatsApp con amigos periodistas donde comparten dudas sobre la veracidad de informaciones sospechosas. Aún así, siempre podemos caer en algo.

En marzo de este mismo año apareció en las redes una fotografía falsa del Papa Francisco vistiendo un sofisticado abrigo de plumas de Balenciaga de lo más llamativo y cuanto menos controvertido. “Me la creí durante un día”, cuenta el periodista. Era un bulo aparentemente inofensivo, pero volvió a abrir el debate sobre los límites de la inteligencia artificial. Ante el uso de este tipo de tecnología para desinformar, Pradera asegura: "No sé qué más puede pasar que no esté pasando ya".

“¿Qué más puede pasar con la inteligencia artificial si un país como Reino Unido se ha salido de la Unión Europea por un titular falso?”, cuenta Máximo. Es que "unos zumbados convencieron a no sé cuántos millones de británicos de que había que salirse de la UE para pagar el Servicio Nacional de Salud", nos explica. Por este motivo, asegura no ser “tan alarmista con las inteligencias artificiales”, si no que es alarmista “con lo fake”.

En cuanto a los bulos, el periodista cree que “la gente se los cree porque quiere creerlos”. Además, recuerda que el usuario estándar de redes sociales o los lectores de medios de comunicación también “tienen responsabilidad” en la creación y difusión de bulos. “La mayoría de la gente usa Twitter para difamar, engañar y confundir. Para intoxicar, principalmente”, explica.

Pese a ello, sí existe un periodismo fiable. Pradera explica que él está en Twitter para seguir a unos cuantos periodistas: “Jesús Maraña es uno, Ignacio Escolar otro..." Con ellos, Pradera configura su visión de la realidad. Sin embargo, considera que hay muchas faltas de respeto a la democracia derivadas de la falta de libertad periodística.

Otro de sus periodistas de cabecera es Fernando Garea. Su nombramiento y destitución como presidente de la agencia EFE es, a su juicio, otra muestra de ausencia de libertad en el oficio porque, nos cuenta, la agencia de noticias pública debería tener un alto grado de independencia. “Para que alguien sea nombrado su presidente debe pasar por el Congreso para que todos los grupos políticos den su bendición. Y Garea contó con el beneplácito de todos”, cuenta el periodista. Sin embargo, bastó con que una noticia molestara a alguien para que fuera cesado, lo cual, para Pradera, es el fin de la democracia. “La democracia no es votar cada cuatro años. La democracia son las instituciones, porque es con lo que tenemos que tratar a diario”, termina.