La era digital y las redes sociales han generado una gran sobreinformación, que se traduce en desinformación. En Internet, los bulos y las fake news se crean y difunden a gran velocidad. En opinión de Rosana Torres (Valencia, 1953), periodista cultural con un premio Nacional de Literatura y una Medalla de Oro al Mérito a las Bellas Artes, el uso de las nuevas tecnologías para desinformar y engañar puede llegar a crear una especie de “mundo paralelo” que deforma severamente la realidad.

Torres cuenta con una amplia trayectoria profesional en el mundo periodístico. Es por ello que ha forjado un escudo contra las informaciones falsas, aunque no es inmune. El bulo más reciente que la periodista se ha creído trata sobre Eugenio Espinosa de los Monteros, el abuelo de Iván Espinosa de los Monteros, ahora exdiputado de Vox.

La supuesta información aseguraba que Eugenio Espinosa de los Monteros era gobernador militar de Madrid en los años finales de la Guerra Civil española y que ordenó el fusilamiento de las Trece Rosas, el grupo de mujeres jóvenes vinculado a la organización política Juventudes Socialistas Unificadas. La realidad es que ni es abuelo directo del exdiputado de Vox (es el hermano de su bisabuelo) ni firmó la sentencia de muerte, aunque sí era gobernador militar. Torres confiesa cuál es su truco para comprobar la veracidad de informaciones como esta: "Cuando tengo dudas acudo a verificadoras”.

En algunos casos la realidad supera a la ficción. Según Torres “hoy en día es más fácil creer una noticia que no sea cierta que no creer una que sí lo sea” porque ocurren cosas “muy raras”. Un ejemplo es cuando leyó la noticia de que Puigdemont había huido de España escondido en la parte de atrás de un coche y en el maletero. “No me lo creí, pensé que era un bulo, aunque era cierto”, confiesa.

En el pasado, Torres lidió con otras fake news que tuvo que comprobar ella misma. “Era medianoche y saltó el bulo de la muerte de José Luis López Vázquez”, cuenta. En ese momento, la periodista estaba trabajando y tuvo que averiguar si era verdad o no. “Llamé a su casa y menudo corte que fue él quien me cogió el teléfono”, rememora.

Sin embargo, hay algunas ocasiones en las que las informaciones falsas no se lanzan con la intención de desinformar, sino que son, simplemente, un error. Hace poco se publicó la noticia de que Concha Velasco había fallecido. “Era una necrológica que ya estaba preparada y alguien debió dar mal a un botón y la publicó”, explica la periodista. Este podría valer como ejemplo de fake new que no es un bulo en sí, sino un error “sin mala intención”.

Están dando educaciones paralelas y deformando al ser humano, porque una persona se alimenta de cosas que no son verdad, y al final esa persona no existe, dejas de existir

El uso de inteligencias artificiales está acentuando esta desinformación, especialmente en redes sociales. Así, Torres explica que recientemente ha tenido una experiencia con un bulo de este tipo con un vídeo de Joaquín Sabina manipulado con IA. El contenido era la canción 19 días y 500 noches con la voz del propio cantautor, pero editada, siendo la letra una proclama política en el contexto del 23J. Torres mandó el vídeo al cantante y a su mujer: “Me llamaron y me dijeron que lo iban a poner en manos de su abogado”.

Este es un ejemplo de los peligros que suponen este tipo de nuevas tecnologías si se les da un mal uso. Torres se muestra muy pesimista respecto a su desarrollo y el papel que van a jugar en el futuro: “Están dando educaciones paralelas y deformando al ser humano, porque una persona se alimenta de cosas que no son verdad, y al final esa persona no existe. Es como si dejaras de existir”.

Como consecuencia del auge del soporte audiovisual en internet ha surgido, desde hace ya unos cuantos años, la figura del influencer. De acuerdo con Torres, muchos de ellos tienen más influencia que "artículos de Jesús Maraña o Soledad Gallego”, pese a que el nivel cultural de algunos es “muy bajo” respecto al de estos reputados periodistas.

La combinación del desarrollo de tecnologías usadas para desinformar, el auge de las fake news y la disminución del nivel cultural general es, para la periodista, como ser espectador de la decadencia del ser humano” y vivir “el final del Imperio Romano”, donde hubo un gran esplendor hasta que “llegaron los bárbaros”. “Es horrible verlo, vamos a dejar un mundo peor del que hemos conocido, es una decadencia moral brutal”, alerta.

Por todo ello, en esta batalla es “imprescindible” contar con un periodismo fiable y veraz. El gran problema, según Torres, es hacer comprender a la gente que únicamente puede obtener un periodismo serio e independiente si es “de pago”, ya que si pagas obtienes “calidad y rigurosidad”. Sin embargo, la gente no quiere pagar por nada que “cree que le dan gratis”, concluye la periodista.