La 'playlist' para revivir las verbenas que no disfrutamos por la pandemia

Para quienes tenemos pueblo, poder pasar unos días durante el verano es algo en lo que pensamos durante todo el año. Vemos a la familia, a los amigos de la infancia, recuperamos tradiciones… y sobre todo, en estas fechas, disfrutamos de las fiestas. Este mes de agosto se celebran las fiestas patronales de pequeñas localidades. Castilla y León, Aragón, Andalucía, Extremadura… El país entero está de fiesta.

Por primera vez después de dos largos años de parón por la pandemia, vuelven los pasacalles, los desfiles, los concursos de disfraces, los juegos infantiles... También han vuelto a las plazas y calles de los pueblos las orquestas, las charangas, los conciertos, las actuaciones y las discotecas móviles; sin música estos días no serían lo mismo.

Hace tiempo que se celebran conciertos y festivales, y este verano les ha tocado demostrar a las fiestas de los pueblos que están a la altura. No queda nadie sin invitar: los vecinos que nunca se fueron, los que emigraron en busca de un futuro mejor, e incluso cualquier persona que pueda pasar por allí en estos días de celebración. Ante una orquesta, una discoteca móvil o un concierto se reúnen vecinos, amigos y familia. Todos escuchando las mismas canciones y disfrutando juntos de la música.

Esta playlist pretende reunir algunas de las canciones que escuchas verano tras verano. Hay algunas que parecen llevar sonando toda la vida, y otras, en cambio, se abren hueco con el paso de los años hasta convertirse en tradición. Estoy segura de que te sabes la letra de más de una.

Macarena

Esta lista no podía empezar con otra canción. Hablar de Macarena (o la Macarena, como la llamamos la mayoría) es hablar de una de las canciones más populares en las fiestas de pueblos. Este icono musical que vio la luz en los años 90 lleva sonando desde entonces. De hecho, puede que hayas bailado varias de sus versiones. La canción ha dado la vuelta al mundo, y es raro que alguien no conozca sus míticas estrofas. “Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena” se acompaña de lo que podría llamarse “la coreografía nacional” por excelencia, porque ¿quién no conoce los pasos que acompañan a esta canción? No es como No rompás más o Saturday night, el baile de la Macarena es intergeneracional.

Paquito el chocolatero

No podía faltar un pasodoble en esta playlist. Aunque no es el único que puede sonar en una noche de fiesta, puede que sí sea el más conocido. Rodeando con tus brazos a las personas que tienes al lado y balanceándote al ritmo de la música, estás listo para bailar Paquito el chocolatero. Además, todo el mundo se sabe la letra de esta canción, y no es extraño si tenemos en cuenta que lleva sonando desde 1937. Por si hiciera falta alguna justificación más de que este pasodoble es perfecto para las fiestas de pueblo, su compositor, Gustavo Pascual Falcó, lo estrenó en las fiestas del suyo, en Cocentaina.

Aserejé (The Ketchup Song)

Lanzada en el año 2002, logró vender ocho millones de copias y llegó al número uno en más de veinte países. Esta canción sigue sonando año tras año en discotecas, fiestas de amigos, y lo que nos interesa, fiestas de pueblo. Aunque es muy pegadiza y todo el mundo la conoce, se nos resisten su estribillo y su baile. Somos muchos los que hemos intentado bailarla y cantarla como lo hacen Las Ketchup, pero solo algunos lo han conseguido. Aun así, cada verano se nos presenta una nueva oportunidad para mejorar nuestra técnica. Puede que algún día lo consigamos.

Mari Carmen

Esta canción no tiene tantos años y no tiene un baile tan marcado como las anteriores, pero podemos decir que se ha convertido en tradición. La pegatina y su Mari Carmen se han ganado un hueco en las fiestas de los pueblos. ¿Quién no ha cantado alguna vez “Mari Carmen, Mari Carmen, tu hijo está en el after hour''. Tú no lo sabes, tú no lo sabes, tu hijo es el último en salir de todas las raves”? Este temazo, junto a otros de la banda catalana como Lloverá y yo veré han llegado para quedarse.

P´aquí, p´allá

Puede que los dos versos de esta canción que representen más las fiestas de pueblos sean: “Vivo más de noche de que día” y “Bebo más de lo que debería”. Pero ya en esta segunda quincena de agosto, como dice La Fuga, unos vamos p´aquí y otros p´allá. Hay a quien sigue de vacaciones, otros las empiezan, y a otros les toca trabajar. De vacaciones o trabajando, esta es de las canciones que se cantan a todo pulmón.

Fiesta pagana

Esta es por excelencia la que cierra todas las fiestas, y por eso la elijo para cerrar esta playlist. Te guste Mägo de Oz o no, te guste más o menos el rock español, seguro que conoces más de una estrofa de esta canción. Aunque suele sonar a una hora en la que la gente parece haber perdido las ganas de bailar, siempre hay alguien que “alza el puño” y salta al ritmo de la música hasta los últimos acordes.

Seguro que has echado en falta alguna canción, y es que cada pueblo parece tener sus favoritas. Por eso os dejo aquí abajo alguna más, donde puede que encuentres la canción que se te vino a la cabeza cuando empezaste a leer.