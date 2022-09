Rue en 'Euphoria' o Julia de 'Strindberg', dos de los papeles soñados y admirados por Aura Garrido

Ángel o demonio, El día de mañana, El Ministerio del Tiempo o El inocente son algunas de las series en las que ha participado la actriz Aura Garrido. Proveniente de una familia de artistas —su padre músico y su madre pintora—, su carrera en televisión empezó en 2009 participando, durante 4 episodios, en la serie juvenil Física o química, interpretando a Erika. Ese año también participó en la serie cómica De repente, los Gómez, estrenada en Telecinco. Mientras realizaba sus primeras apariciones televisivas, paralelamente, la actriz madrileña se formaba en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, centrándose en la interpretación textual. Sin embargo, en el año 2010 llegó a su vida el rodaje de la película Planes para mañana, dirigida por Juana Macías.

Esta filmación relata las vivencias de cuatro mujeres —de diferentes edades y situaciones vitales— que tienen que tomar —o no— la decisión de cómo quieren vivir sus vidas, asumiendo sus propias decisiones y sus propios riesgos. Aura interpreta a Mónica, la mujer más joven de todas.

La realización de esta película, y más en particular el personaje que interpretó, se acercaba bastante a las experiencias personales de la actriz por aquel entonces, ya que este rodaje hizo que Aura Garrido —al igual que Mónica— tomase una importante decisión: continuar con su formación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático o adentrarse en el mundo laboral. Finalmente optó por la última opción y no le salió nada mal. Este personaje le dió la nominación al Premio Goya como mejor actriz revelación y el Premio Biznaga de Plata en el Festival de cine de Málaga.

En esta conversación con infoLibre, Aura Garrido nos presenta a Julia, una joven noble de voluntad firme, aunque caprichosa e insatisfecha con las costumbres y tradiciones sociales que le han tocado vivir. Este personaje es la protagonista de La Señorita Julia, obra de teatro naturalista escrita por Strindberg, escritor y dramaturgo sueco. La obra se enmarca dentro del contexto festivo de la noche de Midsommar —lo que en España entendemos como la Noche de San Juan—, siendo esta celebración una noche de excepciones, circunstancias anómalas y elementos extraordinarios como que los campesinos entren a la casa del dueño de la finca, algo prohibido el resto de días. Esta obra de teatro y el personaje de Julia es uno de los favoritos de Aura Garrido: “Creo que es mi papel favorito desde que estudiaba”.

Una de las características fundamentales de este tipo de teatro del siglo XIX es que el determinismo invade la escena a la hora de explicar las conductas, los problemas y las situaciones de unos personajes condicionados por el medio social y cultural en el que viven. Las escenas se confunden con la realidad pretendiendo transformarla, adoptando con ello una actitud crítica, a veces censora y un tanto doctrinal. La introspección psicológica y sociológica que se pone de moda en estas obras tiene como consecuencia la composición de personajes cuyos caracteres rompen los estereotipos tradicionales y ofrecen aspectos aparentemente contradictorios.

Continuando con las presentaciones, ahora es el turno de Rue, una joven drogadicta de 17 años que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Recién salida de rehabilitación, batalla por entender lo que le depara el futuro. Al igual que Julia, Rue —interpretada por Zendaya, con cuyo papel ganó el premio Primetime Emmy y el premio Satellite a la mejor actriz en una serie dramática, siendo la intérprete más joven en ganar esta categoría— es la protagonista de la serie de HBO Euphoria. Esta serie estadounidense de drama adolescente ha recibido muchas críticas positivas en relación al tratamiento de los problemas, conductas y las situaciones a las que tienen que hacer frente este grupo de adolescentes. Al igual que en La Señorita Julia, las escenas reflejan la realidad y hay una importante crítica en torno a los problemas que tienen que hacer frente los protagonistas, en especial la adicción a las drogas y las relaciones sociales —ya sean amorosas, amistosas o familiares—.

Estas dos obras han traído consigo importantes innovaciones de carácter técnico. En las representaciones de La Señorita Julia la iluminación era —y es— fundamental. Con ella, se generaba protagonismo total a actores y actrices, dejando atrás el lado sombrío tan característico de las obras de teatro anteriores. En Euphoria hay un importante juego de luces, en donde la iluminación es también crucial. De hecho, es uno de los rasgos que Aura Garrido destaca de la serie: “El movimiento de cámara y el uso de la luz son una pasada”. Y es que la serie ha sido muy elogiada —y premiada— desde este punto de vista.

Dadas estas características —y similitudes— entre ambos personajes, Rue también es uno de los papeles envidiables para Garrido, y es que confiesa a infoLibre que le encanta el personaje: "me parece un papel muy complejo y muy bien escrito ”. Además, añade que “la forma en que está grabada es muy interesante” y concluye diciendo que “su complejidad está perfectamente sincronizada con el trabajo actoral, no veo que se dé más importancia a una parte o a otra. Me encantaría saber cómo han conseguido ese equilibrio entre lo técnico y lo actoral porque no es nada fácil”.

Y para poner broche final a la conversación, Aura Garrido nos deja con Declaración de guerra, película de origen francés dirigida por Valérie Donzelli. Esta obra relata la historia de una pareja que debe hacer frente a la enfermedad de su hijo, inspirada en las vivencias personales de la directora. Debido a la trama, Garrido confiesa que “es la película más vitalista y esperanzadora que he visto, un canto de amor a la vida” e insiste en que “es muy muy bonita”.