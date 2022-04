Antonio Maestre: "Feijóo sólo será presidente si Abascal es vicepresidente"

El periodista Antonio Maestre (Getafe, 1979) acaba de publicar Los rotos, su último libro. Según explica, "busca explicar de una manera didáctica, a través de la propia experiencia y de otros casos, cómo funcionan los métodos de reproducción social como la clase social". Maestre mantiene que "el haber nacido en un barrio obrero, humilde y en una familia vulnerable hace mucho más difícil el progresar, acceder a la cultura o tener un trabajo digno". Y tiene muy claro cuál es el objetivo que persigue con su publicación: "Es un libro para que la gente se sienta orgullosa de lo que es y de su situación precaria, ya que a veces porque no ha podido hacer otra cosa".

Votación parlamentaria

"Que se haya aprobado este real decreto, por los pelos otra vez, cuando incluye medidas de corte social imprescindibles para minimizar el impacto de la inflación derivada de las consecuencias económicas de la guerra, deja varias cuestiones que son bastante relevantes. Primero, la debilidad del Gobierno, que se piensa que le tienen que aprobar cualquier decreto que ellos hagan por el simple hecho de presentarlo, sin negociar absolutamente nada. Después, hay que dejar algo claro. El decreto ha salido gracias a Bildu. ERC, por cuestiones que tienen que ver con el asunto del espionaje, y el PP y Vox han votado en contra de que a la gente se le ayude, por ejemplo, con el coste de la gasolina. Es decir, han votado en contra de que haya una reducción de 20 céntimos por litro. Así que el partido de Estado, en esta ocasión, ha sido Bildu".

La posición de ERC

"Entiendo que los partidos independentistas, como ERC y Junts, pero sobre todo ERC, estén muy preocupados por el espionaje del caso de Pegasus. Pero considero que habría otros momentos para derivar este coste al Gobierno. No aprobar esta medida va en contra de los intereses de los ciudadanos y no sería un castigo al Ejecutivo, sería un castigo a los ciudadanos".

El caso Pegasus

"La evolución del caso Pegasus dependerá de la valía que el Gobierno le dé a la legislatura. Creo que es muy grave que exista un caso como este, pero más grave es que el Ejecutivo no dé los pasos suficientes para esclarecerlo. Si es verdad que el CNI ha espiado a los partidos independentistas por cuestiones que tienen que ver con su pensamiento ideológico y no tienen que ver con sus actuaciones fuera de la actividad política, es un caso de excepcionalidad democrática. Todo el mundo tendría que estar bastante preocupado porque eso pudiera suceder. El Gobierno tiene que ser ágil y estar activo para solucionarlo".

La estabilidad de la legislatura

"Considero que ha quedado claro con la votación de esta semana que la mayoría de apoyo al Gobierno en el Congreso está en riesgo. No comparto lo votado por ERC pero comprendo que no confíe en un Ejecutivo que no actúa de manera diligente cuando se conoce un caso como el del espionaje. No entiendo que ERC pueda llegar a retirar su apoyo de manera total en el futuro, pero Pegasus es un caso de excepcionalidad democrática. Por tanto, hay un riesgo real de que el Gobierno no tenga la mayoría para poder seguir sacando adelante sus leyes. Dependerá del propio Ejecutivo y creo que tiene que actuar".

El Gobierno de coalición

"Si algo ha demostrado el Gobierno de coalición durante mucho tiempo es seguir firme a pesar de sus discrepancias. Entre otras cosas porque se necesitan unos a otros, tanto el PSOE a Podemos como Podemos al PSOE. No considero que a nivel interno el caso Pegasus sea el más problemático para ellos, pero se van sumando una serie de desencuentros que pueden hacer que salte por los aires. Pero no creo que el riesgo de ruptura de la coalición pase por las diferencias entre ellos, sino por su relación con el resto de socios parlamentarios que necesitan para sacar adelante las leyes".

El espacio de Yolanda Díaz y el de UP

"Yolanda Díaz tiene claro que quiere trascender a Podemos y Podemos tiene claro que quiere controlar el espacio de Yolanda Díaz. Y de esa claridad de ideas de ambas partes, que es contradictoria, vienen las tensiones. Creo que se necesitan, aunque solo sea por una cuestión de imagen. No estaría muy bien visto que Yolanda Díaz y Podemos salieran a la gresca. Pero, desde mi punto de vista, necesita más Podemos a Yolanda Díaz que Yolanda Díaz a Podemos. La vicepresidenta y ministra de Trabajado ha llegado al punto en el que si en Podemos están intentando poner piedras a su proyecto, al proyecto a la izquierda del PSOE, al final tendrá que prescindir de ellos. Por su bien, espero que se entiendan. Si no lo hacen, Yolanda Díaz acabará por dejar de lado al espacio de Podemos".

Elecciones andaluzas

"Siendo cierto que no se vota igual en unas elecciones autonómicas que en unas generales, también lo es que no se ganan las generales sin un buen resultado en Andalucía. Entonces, el resultado que se pueda dar en las autonómicas marcará un poco cuál es la fuerza que tiene cada bloque político. Obviamente, las previsiones que existen para la izquierda el 19J no son muy halagüeñas. El PSOE tiene un candidato bastante desconocido que no tiene capacidad para poder pelear con Juanma Moreno. La pujanza de Vox, además, es bastante notoria. Y, encima, el espacio a la izquierda del PSOE está prácticamente en desintegración: no tienen candidato y no saben muy bien cómo se van a presentar. Por lo tanto, veo que las elecciones en Andalucía van a ser una oportunidad para la derecha y la extrema derecha. Veremos cómo se enfrenta a ello la izquierda".

El PP de Feijóo

"Una cosa tiene que quedar clara a todos los españoles: Feijóo sólo va a ser presidente si Abascal es vicepresidente. El PP ahora tiene que dejar claro cuál va a ser su relación con Vox, que no puede ser otra diferente si quiere gobernar. Por mucho que él no quiera mantener relaciones o coaliciones con Vox, no le queda otra. Lo que ocurre en España no es lo que ocurría en Galicia, donde él podía gobernar con mayorías absolutas. Independientemente de lo que él quiera, no le va a quedar otra alternativa. Fijo que Feijóo no querría gobernar con Vox, como tampoco quiere el PSOE gobernar con Podemos, pero no le queda otra. En el fondo, lo único que tiene que hacer es decidir cómo transmite esto a la opinión pública".

El discurso de Vox

"Creo que Vox no ha cambiado en general su discurso. Es posfascista, radical, que lo único que busca es la disminución o la abolición de los derechos de las minorías que consideran sus objetivos, como son las mujeres, los migrantes o el colectivo LGTBI. ¿Hacia dónde va? Hacia la radicalidad más absoluta y lo que nos espera si los de Abascal llegan a las instituciones no es diferente a lo que ocurre en Hungría.

Que quede claro algo: si la ultraderecha llega al poder no lo va a querer abandonar. Y respecto a sus medidas, que quede claro también que son de corte ultraliberal, van en contra de los derechos de la clase trabajadora. Otra cosa es que de manera retórica a veces se dé una pátina de discurso obrerista para atraer a incautos. Es una manera de buscar el engaño. Cualquier persona que vote a Vox, que sepa que si no tiene recursos para salvarse por sí mismo, va a quedar abandonado".

El PP en Madrid y la corrupción

"La corrupción ya pasó factura al PP en su momento. Lo que pasa es que hemos iniciado otra vez un nuevo proceso que arranca en nuevos casos de corrupción, se judicializan y, al final, llegarán las condenas. Pero, obviamente, lo que ha quedado claro es que no cambia nunca. Cambian las caras, pero su actitud y su manera de comportarse respecto al erario público no cambian. Lo ven como un casino en el que sólo ganan los suyos.

Y eso es Madrid. Madrid es un lugar en el que los que tienen el teléfono del que manda, tienen la capacidad de llevarse un millón de euros por hacer una llamada. Y el resto tiene que jugarse la vida por conseguir subsistir. Eso es también lo que han decidido que sea Madrid los madrileños, porque aquí en la capital hay mucha gente con muy alto poder adquisitivo que quiere votar a aquellos que favorecen sus intereses. Eso, si lo sumamos a que la izquierda no ha conseguido construir un proyecto ambicioso y un proyecto ilusionante, justifica cuál es el resultado. Creo que a la ciudadanía no hay que excluirla de su responsabilidad".