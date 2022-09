Daniel Basteiro: "La línea editorial no debe llevar a ningún medio a alinearse con ningún partido"

El curso político ha arrancado de forma similar a como acabó el anterior, aunque en un entorno que muestra sensibles diferencias. El debate del estado de la nación, celebrado en julio, tenía lugar tras el éxito electoral del PP en Andalucía y con Alberto Núñez Feijóo aún en fase de asentamiento en el liderazgo de su partido. Esta semana, el duro debate en el Senado entre Pedro Sánchez y el líder conservador parece indicar, según explica el director de infoLibre, Daniel Basteiro, que hay un significativo cambio en la postura del Gobierno y de su presidente. Tras lo visto esta semana, "la principal novedad en este inicio de curso para el PSOE es que han decidido ir a por todas de verdad, para movilizar aquellos electores dentro de la izquierda que se puedan sentir desanimados".

Debate en el Senado

"El debate en el Senado ha servido para inaugurar una larga, probablemente extenuante, precampaña electoral que nos llevará a las municipales y a las autonómicas de mayo y, más tarde, a las generales. Se ve en el tono, en la dureza y en una confrontación que nos hace pensar que vamos a un choque permanente y que habrá muy pocas posibilidades de acuerdo. Este debate ha dejado muy claro qué dos opciones hay para presidir España y para liderar el Gobierno. Pedro Sánchez trata de hacer de la gestión su mejor cartel: está pendiente de los sectores más desfavorecidos y no cae en el triunfalismo. En el otro lado, tenemos a Feijóo que quiere hacer de la censura su trampolín hacia la Moncloa. Los dos bajaron mucho al cuerpo a cuerpo".

Sin acuerdos

"Los grandes acuerdos parecen no interesar, pero deberían hacerlo. Hace tan solo unos días, se publicó una encuesta de 40DB en El País y los encuestados estaban de acuerdo muy mayoritariamente con las medidas de ahorro energético y con la gestión que está haciendo el Gobierno actual. Hay una tentación por parte de los partidos en el regate corto, en el corto plazo, en el desgaste y en el ataque. Pero quiero pensar que la sociedad está más avanzada, y valora los acuerdos y la transversalidad. El consenso no debe subestimarse y, aunque parezca que no vende, si tenemos confianza en la gente y somos demócratas de verdad, tenemos que confiar en que la ciudadanía pueda valorar los gestos de acuerdo y entendimiento entre partidos que, a veces, comparten mucho más de lo que están dispuestos a admitir".

Medios y polarización

"Los medios de comunicación cuentan la realidad. Pero son también actores políticos y algunos se comportan como tales sin tapujos, tratando a veces de suplantar a los políticos, de inspirarlos o de servir como apoyo a formaciones y líderes concretos. Y esto es un error. Los medios de comunicación, todos, y así lo entendemos en infoLibre, tienen que ser independientes. No es lo mismo tener una línea editorial que depender de un partido político, alinearse con él o servir a sus estrategias, las que toquen, incluso aunque estas cambien de la noche a la mañana. Hemos visto cómo algunos medios se han hecho eco sin ningún tapujo ni remordimiento de falsedades cuando nuestro papel es justo lo contrario: contrastar la información y no poner al mismo nivel lo que es verdad y lo que es mentira. No hay dos versiones de la verdad".

Bloqueo judicial

"La Constitución, en su artículo 1.2, dice que la soberanía recae en el pueblo español y que el poder judicial emana de la ciudadanía. Hoy por hoy, no se está cumpliendo ni con la Constitución, ni con las leyes e, incluso, no se están respetando las sentencias del propio Tribunal Constitucional que avalan todo este proceso, porque hay quien no quiere cumplir la ley. En este caso es el PP con su líder actual a la cabeza. Esto es inaudito, es una rebelión ante la ley por parte de un partido político que se declara constitucionalista pero que no acata ni Constitución ni las leyes. También es inaudito que parte de ese gobierno de los jueces decida no cumplir la Constitución. La cúpula del poder judicial, en este momento, no emana de la soberanía popular y del pueblo español conforme a los mecanismos y a los plazos que estipula la propia ley".

El PSOE despierta

"Se ve cada día que el PSOE está despertando y no quiere dar las elecciones por pérdidas ante las encuestas y ante algunos medios de comunicación que dicen que Feijóo, poco menos, va a llegar como el Mesías en cuanto se convoquen las elecciones. Se ve desde hace meses, y lo percibimos los periodistas y se ve en debates como el del Senado. Cuando Pedro Sánchez dice que va a por todas es porque va a por todas. En este nuevo curso el PSOE tiene muy claro que no puede limitarse a esperar a que lleguen las elecciones. Tiene que salir a jugar el partido y ahí vemos a un PSOE mucho más a la ofensiva, no perdonando ninguna patada en la espinilla al contrario sino reclamando que se piten todas las faltas que cometa la oposición. La principal novedad en este inicio de curso para el PSOE es que han decidido ir a por todas de verdad".

El efecto Feijóo

"Feijóo es un líder con hechuras mucho mejores que las de Pablo Casado. Es muy hábil y además sabe jugar a varias bandas. Tiene la piel bastante dura, aunque se queje todo el tiempo de que lo insultan. Sólo así se puede convivir con Isabel Díaz Ayuso en un mismo partido sin llegar a las manos. Feijóo está explotando, creo que con cierto éxito, la imagen que ya tenía: la de un líder serio, adulto y experimentado. Esas son sus credenciales y son también las características que más ataca el PSOE. El mero cambio desde un líder muy desgastado hacia uno que tiene ya una trayectoria, y que además es conocido, le da a Feijóo un plus en las encuestas. Dicho esto, de aquí a las elecciones falta mucho y a Casado iba primero en las encuestas una semana antes de cargárselo desde dentro sus propios compañeros de partido".

Sumar con Yolanda Díaz

"En las elecciones generales, en muchas provincias va a haber una lucha por la tercera posición. Vemos como Vox está de capa caída y Unidas Podemos tiene nuevo liderazgo. Yolanda Díaz es una figura querida, respetada, mucho más allá de los confines y de los límites de la formación morada. Tiene una gestión que puede presentar con una buena hoja de servicios. Percibo que en las últimas semanas se han calmado las aguas en Unidas Podemos y hay menos críticas internas. Díaz está proyectando, desde mi punto de vista, una imagen correcta de escucha de los ciudadanos, de los diferentes sectores de la sociedad y de recorrido por toda la geografía española. Tiene la asignatura pendiente de organizar su maquinaria electoral y hacer compatibles todos los intereses de un mismo espacio. Ahora no están muy bien avenidos".

Vox, desaparecido

"Si la pregunta es: ¿cómo veo a Vox? La respuesta es que no veo a Vox. ¿Dónde está? ¿Cuánto duran las vacaciones de Santiago Abascal? Vox está recalibrando su lugar y puede haber empezado un declive que no sabemos dónde lo va a llevar. Durante un tiempo todos hemos percibido a Vox, incluido desde el Partido Popular, como una amenaza existencial para el propio PP. Ahora mismo no es el caso. ¿Quiere esto decir que ya no hay que prestar atención a Vox? Las dinámicas que vemos en el resto de Europa dicen que la ultraderecha puede dar pasos adelante y pasos atrás, pero que tiene votantes, un suelo no demasiado bajo y que es capaz de aglutinar en parte un voto de rabia y de castigo. Con lo cual no hay que subestimar a Vox, a pesar de que en este momento ha perdido foco, quizás para reorganizarse, repensar su estrategia y, probablemente, para disfrutar de un largo verano".

Consecuencias de la crisis económica

"Una crisis económica siempre son malas noticias para el Ejecutivo de turno. La anterior se llevó por delante a buena parte de los líderes europeos y la crisis actual puede cobrarse la cabeza de algunos. ¿Cuál es aquí el reto? No plantear el debate como crisis económica sí o no. En ese caso, si hay crisis económica, el Gobierno pierde. La clave estará en determinar quién está más capacitado para hacer frente a esa crisis económica.

Hay crisis en toda Europa, hay crisis en todo el mundo. Hay una inflación disparada desde Estados Unidos a Italia, y la clave está en las propuestas para combatir esa crisis económica y la energética. Debe centrarse en quién tiene las mejores propuestas para que esta crisis nos afecte lo menos posible y en especial a los más desfavorecidos. Ahí va a haber pelea y batalla".

Cambio climático

"La cuestión climática está muy ligada a la energética y, tanto una como otra, van a ser clave en las próximas campañas electorales. Hay algo que tenemos que tener muy claro y es que no hay sacrificios en la lucha contra el cambio climático. Son inversiones, mejoras y garantía de futuro. Combatir el cambio climático no es algo sólo de esferas políticas o ideológicas, que también. Nos toca a cada uno de nosotros, como ciudadanos, intervenir. La lucha contra el cambio climático no es un sacrificio contra clases populares y tampoco un sacrificio motivado por ideologías sectarias. Soy optimista porque creo que hay una generación de españoles, los más jóvenes, mucho más concienciados que sus padres y sus abuelos con las cuestiones climáticas. Hay una gran parte de la sociedad lo suficientemente madura y sobre todo con los ojos abiertos que ve el meteorito que se avecina".