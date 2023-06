Jesús Maraña: "Hay toda una batería mediática de derechas capaz de instalar medias verdades o falsedades completas"

La decisión de Pedro Sánchez del adelanto electoral sorprendió el lunes pasado a todos. Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, no tiene problema en reconocerlo: "A mí me sorprendió muchísimo, creo que sorprendió a todo el mundo". Pasados ya unos días, y una vez reposado el impacto, tiene clara su valoración: "Se planteaba el 28M como una primera vuelta y, una vez vistos los resultados, vamos inmediatamente a esa segunda vuelta. Es decir, vamos a que las urnas digan si esto ha sido una hecatombe que no tiene solución para el Gobierno de la coalición de izquierdas o si ha sido un aviso muy serio. Esa incógnita es la que hay que resolver el 23 de julio".

Victoria del PP de Feijóo

"Feijóo y el PP han conseguido el principal objetivo que buscaban: establecer el relato del cambio de ciclo de una ola de cambio en España a favor de las fuerzas conservadoras. De alguna manera, ese relato ha quedado entre paréntesis, precisamente por la inmediata y sorpresiva convocatoria de elecciones generales por parte de Pedro Sánchez. Pero el objetivo de Feijóo y del PP lo han conseguido y es comprensible la euforia en la noche del 28M porque había motivos. Eso da un empujón muy importante a los intereses del PP más Vox, porque hay que decir que la fotografía que se ha establecido, y en esto influye mucho el potencial mediático que apoya a la derecha, es como si el PP hubiera arrasado en todas partes, y el PP ha ganado con Vox. Sin la ultraderecha no se establecería ese cambio de signo político ni en la mayoría de las comunidades autónomas ni en las grandes capitales".

Mayoría PP-Vox

"Se ha pretendido desde el PP hacer un silencio sobre Vox, no solo ahora, sino durante la campaña, como no existiera. Para empezar, estaba pendiente que se trasladaran a los ámbitos autonómico y municipal los resultados que los de Abascal tuvieron en las elecciones generales de 2019. De hecho, hace cuatro años Vox presentó en municipios 750 candidaturas en total, y esta vez presentó 1800, es decir, estaba bastante previsto que aumentaba el voto. Esa fortaleza que tenía estaba pendiente de trasladar en esos ámbitos, y es lo que ya ha ocurrido. Vox ha duplicado su voto y, por lo tanto, también ha incrementado su influencia sobre los discursos en la derecha, en sus ejes programáticos y, desde luego, la dependencia que el PP tiene de Vox a la hora de gobernar en todos los ámbitos. Esto es lo que veremos a partir de ahora".

El PSOE ante el 23J

"El PSOE ha sufrido una derrota muy clara que además aparenta todavía más, teniendo en cuenta el cambio de signo en los gobiernos de autonomías importantes. Estoy hablando de la Comunitat Valenciana, de Aragón o de Extremadura. El PSOE ha perdido, eso está claro. Pero ha perdido por 400.000 votos menos de los que obtuvo en 2019 y con una diferencia respecto al PP de 750.000 votos. Esto es una derrota, pero no es una hecatombe. Son 1,2 puntos menos que en las anteriores municipales. Es decir, es recuperable si se acierta en la campaña y se consigue, sobre todo, movilizar a quienes se han quedado en casa. Está claro que hay una parte nada despreciable de gente desmovilizada en la izquierda, no solo en el PSOE, pero también en el PSOE. De manera que hay margen para movilizar y para recuperar voto. Todo depende de que se consiga trasladar un proyecto ilusionante y una campaña en la que no se convierta todo en puro fango".

Necesidad de Sumar

"A la izquierda del PSOE, era previsible que Podemos se debilitara mucho, no sé si tanto como ha ocurrido, y que el fraccionamiento de los partidos en la izquierda fuera castigado por, entre otras cosas, la propia ley electoral y los topes mínimos en las circunscripciones. Además, es importantísimo asumir que para continuar un Gobierno progresista se necesita que ese espacio de la izquierda consiga el tercer lugar en las elecciones generales, estar detrás de PP y PSOE y que no sea Vox sino Sumar el que ocupe la tercera plaza. Esto es fundamental y me parece que debe estar ya asumido que lo importante no es solo ese resultado y esa unidad, sino que se presente de una manera convincente, ilusionante y no forzada".

Acuerdo seguro

"Es seguro que va a haber un acuerdo para Sumar en los próximos días. Una de las consecuencias del anticipo de las generales es que no deja margen para dilatar esa posibilidad de pacto. Los obstáculos que se ponían para llegar a ese acuerdo han desaparecido. No hay opción y no hay margen para las primarias, de manera que tiene que haber pacto. Esto lo saben todas las partes y ahora se está discutiendo. Se va a terminar de resolver en los próximos días. ¿Cómo es ese acuerdo? ¿Quiénes están van a continuar en las listas electorales? ¿Quiénes van a tener protagonismo? ¿Qué peso va a tener cada uno? Hay muchas preguntas en el aire, pero habrá acuerdo. Pero es más importante que ese pacto se consiga de verdad con esas dosis de generosidad que hemos visto en los últimos días por parte de algunos de sus dirigentes".

PP con Vox a su lado

"El PP viene intentando, ya lo hizo durante toda la campaña del 28M, actuar como si Vox prácticamente no existiera. Lo ha ignorado y ha procurado ni mencionarlo en los mítines o en las entrevistas. Ahora, tanto Feijóo como el resto de la dirigencia del PP están intentando dilatar cualquier negociación hasta después del 23J. El 17 de junio se constituyen los ayuntamientos y hay grandes capitales donde o hay o no hay acuerdos. Y si no los hay, y se aplaza, gobernara la lista más votada, que es la cualidad que tiene el sistema de elección municipal. Pero es que también a lo largo del mes de junio hay que constituir las mesas de cinco o seis de los parlamentos autonómicos, y ahí ya se va a notar. Es decir, es muy difícil esconder esa realidad, esa evidencia, porque Vox va a exigir puestos. Es una realidad que el 28M, en términos de poder, ha ganado la suma de PP y Vox. Si no está Vox, el PP no tendría esa victoria".

ETA y pucherazo

"El PP lo que va a pretender el 23J es hacer una continuación de la campaña, que tan bien le ha funcionado en el 28M, de "derogar el sanchismo", sea lo que se quiera que sea eso. A mí me parece que es importante no dejar de mirar al retrovisor del 28M. Esos resultados, al menos teóricamente, habrían sido imposibles sin una campaña que consistió en la primera semana en transmitir que ETA está viva y en la segunda en decir que aquí podía haber un pucherazo electoral. La campaña que se avecina entiendo que puede ser una continuación de la crispación, la desinformación y el sembrar un odio a toda la izquierda. Esto tiene unas raíces profundas que tendríamos que hacernos mirar en términos de democracia sana y fiable: no puede ser que se deslegitime siempre y que se considere al adversario político como alguien que no tiene derecho a gobernar. Parece que el país es propiedad sólo de algunos".

Hipocresía e irresponsabilidad

"Esta misma semana, en el parlamento vasco, ha votado el PP junto a Bildu y ha apoyado su iniciativa sobre placas solares y energías renovables. Además, la portavoz del PP ha explicado bastante bien que tenía que apoyar esa medida porque era importante y positiva, y además felicitó al representante de Bildu por esta propuesta. Todavía no he escuchado a Feijóo y a la dirección nacional del PP explicar si van a despedir a la portavoz del PP en el País Vasco, o cómo explican que a la vez se pueda decir que lo que ellos hacen es por el bien de la sociedad vasca y que lo que hace el Gobierno de coalición cuando coincide con Bildu o saca adelante una iniciativa es para romper España y para ceder ante un terrorismo que fue derrotado hace 12 años. Hay una dosis de hipocresía y de irresponsabilidad que creo que hay que denunciar, porque además es, desgraciadamente, muy eficaz en términos electorales".

El reto del PSOE

"El PSOE tiene distintas opciones. Una, y parece por los primeros indicios que puede ser la que de momento está vigente, es intentar cosechar el máximo de voto útil por la izquierda. De alguna manera competir incluso con Podemos y Sumar. Me parece que uno de los valores que hay que defender, y que es uno de los elementos más positivos que tiene en su haber la coalición, es presumir y sacar provecho de lo que se ha conseguido en cinco años. Cabe la autocrítica y debe haber autocrítica, pero no se debe olvidar que la gestión del Ejecutivo de coalición es la base para intentar trasladar un proyecto de país. Hay que tocar no solo fibras de realidades, sino emocionales. Hay que contraponer al "que te vote Txapote" otros mensajes y otros eslóganes que toquen la fibra emocional y que indiquen que no puede ser que en este país alguien se apropie del concepto España".

Más portavoces

"La mejor campaña posible en el espacio de la izquierda tendría que estar repartida entre Pedro Sánchez, Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Me parece que los discursos que comparten y que representan la credibilidad de cada uno de esos nombres en sus espacios es muy importante para que el conjunto transmita lo que creo que deben transmitir. Pongo un ejemplo: yo ya estaría pensando en proponer un debate económico al PP. Todavía no sé quién puede discutir con Nadia Calviño sobre políticas económicas por parte de los de Feijóo. Y después hay cosas que no debe hacer solo Pedro Sánchez, me parece que puede ser contraproducente. Hay más nombres que pueden jugar, arriesgar y transmitir, y eso es importante porque si se queda en esa confrontación personal y se compite en el fango ganan siempre los que más experiencia tienen".

El entorno mediático

"En este país siempre ha estado absolutamente descompensada la realidad mediática respecto a la sociológica. En España hay una proporción de cabeceras y de potencia mediática a favor de las derechas que está a años luz de lo que pueden ser los pocos medios progresistas que tienen unos principios de izquierdas. Esto es así, pero a mí me preocupa más la desinformación y la capacidad de toda esa batería mediática para instalar la conversación pública sobre asuntos que son o medias verdades o falsedades completas. Por ejemplo, asuntos como las okupaciones o el tema de los supuestos pactos secretos con Bildu o con ETA. Es muy preocupante, porque eso es una distorsión absoluta del juego político y de las reglas en democracia. Si de verdad al final todo se juega a ver quién es el que tiene más capacidad para engañar, entonces esto es un fracaso en términos democráticos".