Nacho Corredor: “Sánchez es el político en mejores condiciones para gestionar las contradicciones de nuestro país”

El politólogo y consultor Nacho Corredor (Santander, 1990) ha mantenido durante estas últimas semanas una firme defensa de la amnistía hacia los delitos relacionados con el procés más allá de su utilidad para la aprobación de la investidura de Pedro Sánchez. A su juicio, “de la misma manera que podemos recordar a Felipe González como modernizador de la economía de nuestro país, a Aznar por la liberalización de nuestra economía o a Zapatero por el impulso de la legislación social, a Pedro Sánchez es probable que le recordemos por haber desactivado el conflicto institucional fruto del debate territorial en nuestro país. Está por ver si lo logra”.

Investidura

“En el fondo, lo que hemos visto es un proceso de normalidad democrática y de funcionamiento de nuestras instituciones. El Rey ha hecho distintas consultas con los grupos parlamentarios, ha propuesto a distintos candidatos y el Parlamento ha elegido a Pedro Sánchez, que ha sido investido con mayoría absoluta. Por el camino, algunos han intentado evitar que ese pleno se celebrara, diciendo que se estaba dando un golpe de Estado, pero incluso el Tribunal Supremo ha dicho que no hay lugar para ello. Por lo tanto, lo que hemos visto es un contraste entre la realidad institucional y su funcionamiento y la violencia que hemos visto en las calles”.

España, una dictadura

“Hay quien dice que España es una nación milenaria y, si fuera así, a aquellos que lo creen les diría que no hay ninguna posibilidad de que una nación milenaria, como consecuencia de una coyuntura, desaparezca. Añadiría que desde que tengo uso de razón se advierte de que España se rompe cada vez que gobiernan los mismos. España es un Estado de derecho de los más importantes del mundo, una de las principales democracias europeas y globales. Decir que España es una dictadura es sobre todo y por encima de cualquier otra cosa, una tontería. Si lanzas el mensaje a una parte importante de la población de que en España se esté imponiendo un golpe de Estado, estás validando que haya personas que se tomen la justicia por su mano. No hay ninguna dictadura en nuestro país.

Mentiras e insultos

“Hace muchos años que se dicen cosas a la hora de compartir diagnósticos que sencillamente no son verdad. Y lo más preocupante de lo que hemos escuchado en las últimas semanas tiene que ver justamente con señalar que esto que está ocurriendo es un golpe de Estado. Y es un problema porque, probablemente, para muchas personas quienes dicen estas cosas son un referente. Por ejemplo, en el caso de la polémica respecto a la reacción de Isabel Díaz Ayuso en la tribuna del Congreso de los Diputados, no me preocupa que, para sus adentros, una persona en la tribuna diga o deje de decir algo. Tuvo la mala suerte de que la grabaron. Lo que me preocupa es, en cualquier caso, la explicación que se dio después. Dijo que Pedro Sánchez es lo mínimo que se merece. Si llamarle hijo de puta es lo mínimo que se merece, ¿qué es lo máximo que se merece?”.

Explicar la Ley de Amnistía

“Si hay Ley de Amnistía será porque la mayoría parlamentaria lo aprueba, porque el Tribunal Constitucional considera que es constitucional, porque los jueces la aplican y porque en última instancia va a ser objeto de revisión nacional e internacional. Si no es legal, no pasará los filtros. Si es legal, los pasará. Si es útil, tendrá efectos positivos para todos. Y si es inútil, habrá capacidad para poder castigar al gobierno que la ha llevado a cabo. La realidad es que, en estos momentos, Pedro Sánchez es el político en España que ha estado y está en mejores condiciones para gestionar las contradicciones de nuestro país.

Yolanda Díaz, Sumar y Podemos

“Yolanda Díaz tiene un reto importante en la nueva etapa, porque es verdad que, en lógica de la coalición gubernamental, el entendimiento entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz va a ser y ha sido mucho mayor que el que hubo hace cuatro años entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y eso para aquellos que no nos gusta el ruido es una buena noticia, porque hay una lógica y una vocación de entenderse mejor. Probablemente el reto que tiene es el de impulsar una política económica progresista en un contexto donde hay una mayoría parlamentaria que no comparte las mismas coordenadas. Por otro lado, va a tener el reto, sin duda, de integrar al conjunto de su grupo parlamentario. Hay una pluralidad diversa en el grupo parlamentario y hay un actor que es relevante, que se llama Podemos, al que va a tener que hacer el esfuerzo de implicar también de alguna manera”.

Abascal y Vox

“Abascal está encontrando su sitio y su espacio en esta nueva etapa. Fíjate el contraste que hemos visto entre una persona que podía ser vicepresidente del Gobierno y lo que estamos viendo ahora, manifestándose delante de la sede de un partido político y exportando de Estados Unidos a un periodista como Tucker Carlson, que fue expulsado de la cadena de noticias Fox por compartir información falsa y alentar el asalto al Capitolio. Respecto a su competencia con el PP, siempre los originales serán mejores que la copia. Vox va a ser mucho mejor siempre que el PP en el campo de la agitación. El Partido Popular no va a poder competir ni en el campo de la agitación, ni en el campo de la hipérbole. Y desde esa perspectiva, es verdad que Vox probablemente tenga la seguridad de que ellos tienen una oportunidad en un escenario en el que se genere la sensación de estado de excepcionalidad en nuestro país. Pero también tienen el riesgo de que se evidencie demasiado pronto cuál es su techo”.

Ruido y hechos

“Vamos a tener que empezar a distinguir entre el ruido y los hechos, entre las palabras y la realidad, entre la retórica y aquello que se impone. La realidad hoy es que el independentismo está cambiando de estrategia. Ellos estaban en un contexto generalizado de no querer implicarse en la institucionalidad, hasta el punto de que Junts tomó la decisión de salir del Gobierno de Cataluña. Hoy, Junts no está apoyando al Gobierno de Cataluña, pero está apoyando al Gobierno de España y eso es un hecho que es relevante, por mucho que lo queramos vestir. Si se vota por parte de los partidos independentistas la ley de amnistía, estarán votando a favor de la definición de que España es un Estado de Derecho y una de las principales democracias del mundo”.

El valor de la amnistía

“Solo el tiempo nos podrá decir si lo que se está poniendo sobre la mesa en estos momentos ha sido una iniciativa valiente o una temeridad. Yo me inclino por pensar en que es un acto valiente. Entre otras cosas, porque la capacidad de perdonar la tiene siempre quien gana, quien tiene la posición de poder. Pasa en las familias y pasa también en los Estados. Un Estado que perdona no es un Estado débil. Un Estado que perdona es un Estado generoso, es un Estado seguro de sí mismo. Y esto es importante porque lo que no podemos es vivir, en todo el debate público, en la lógica de humillación. No podemos sentirnos permanentemente humillados por lo que dicen los demás. El Partido Socialista hoy es el principal garante de la Constitución en Cataluña. Si el Partido Socialista no tuviera la posición de fortaleza que tiene, podría haber una mayoría independentista”.

Legalidad de la amnistía

“Las leyes de amnistía son una constante en la historia de las democracias liberales y el derecho de gracia está integrado en prácticamente todas las constituciones de los principales países de nuestro entorno. No hay ningún político en España, ninguno, que esté proponiendo eliminar de la Constitución el derecho de gracia. Ya se ha aplicado a través del indulto, que concede el Gobierno, y en esta ocasión se quiere aprobar una ley de amnistía en nombre del Parlamento. La amnistía es perdonar. Yo no me olvido de nada de lo que pasó en Cataluña en la última década. A lo que me niego como español es a seguir una década más secuestrado emocionalmente por lo que pasó en el año 2017. Me niego porque este país está perdiendo mucha energía por el camino y tenemos retos sociales y económicos centrales de los que ocuparnos”.

La calle o las instituciones

“El problema de canalizar las frustraciones y conflictos sociales en la calle en vez de en las instituciones, es que las instituciones funcionan como un catalizador de todo ese conflicto que sirve para ponderar, equilibrar, discrepar, construir soluciones. Una vez pones ese conflicto en la calle, dejas de tener control de lo que ocurre allí. Pasó con el independentismo catalán. Hasta el punto de que organizaciones civiles como Òmnium o la ANC, que tuvieron un papel importante durante el procés, actuaban al margen de los partidos políticos. Creo que lo fundamental es usar las instituciones para canalizar el conflicto, porque entra en un terreno donde es posible usar toda esa energía, esa oposición, al servicio de construir algún tipo de solución en una lógica de funcionamiento de las democracias. Cuando sacas ese conflicto en la calle y además te mezclas con lo peor del país, ya no controlas qué es lo que puede ocurrir ahí"

Manifiesto de militares retirados

“Quienes hoy expresan, en su condición de reservistas del ejército, un deseo de ocupar un papel que no les corresponde deben ser sancionados en la medida que permita la legislación. Eso nos lo enseñó la Transición. En democracia las decisiones se toman en las instituciones que tienen legitimidad democrática, y esa la da el apoyo de la ciudadanía, la fiscalización de los tribunales y los límites impuestos por nuestra legislación. No la da la posición social ni institucional. Un presidente no puede hacer lo que le da la gana y por eso esta amnistía se hace porque la apoya el Parlamento. Será constitucional si lo decide el Tribunal Constitucional y se podrá aplicar si los jueces lo deciden. Cuando vemos que quienes ponen más el grito en el cielo son aquellos que añoran el pasado, evidencian la necesidad de iniciar un proceso que deje atrás todo aquello que ya no debería seguir formando parte de la historia de España”.

¿Qué es España?

“Creo que el reto pendiente que tiene España es reconocerse a sí misma tal y como es. Esa virtud se tuvo en el proceso de la Transición y culmina con la reforma del escudo de nuestra bandera. Reconoce que la construcción de nuestro país es consecuencia de la convivencia entre distintas formas de entenderlo, por eso hay quien intenta que no salga en la bandera cuando se manifiesta. No les gusta nuestro país como es. Distintas formas de entender el país hoy se ven representadas en las instituciones. Y eso, desde la lógica de la legitimidad de nuestro propio sistema, es una buena noticia. Igual que lo hubiera sido ver a un ministro del Partido Nacionalista Vasco en un Gobierno de España. Implicaría que las instituciones tienen la capacidad de integrar distintas formas de ver y de vivir el país y eso debería ser para todos una expresión de que podemos y vamos a vivir en paz y tranquilidad”.