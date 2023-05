‘Juan Carlos: la caída del rey’, nueva mirada a un escándalo interminable

Como las niñas y niños no se cansan de pedir a sus padres el mismo cuento una y otra vez, es difícil no buscar una nueva aproximación a la figura de Juan Carlos I. Se trata siempre del mismo cuento, pero en cada ocasión hay datos, ángulos nuevos que iluminan lo que aún no habíamos descubierto.

En el cuento subyace una historia importante, la nuestra, la de un pasado cercano, con todos sus protagonistas vivos y de la que aún no se ha escrito el final. La historia que durante décadas no nos habían contado y que tenemos que conocer si queremos cambiar, la de la cara oculta del Estado.

Producción alemana en cuatro entregas

La última de las plataformas llegadas a España, Skyshowtime, ofrece ya el primero de los cuatro episodios del documental Juan Carlos: la caída del rey. La productora alemana Gebruederbeetz, con Christian Beetz a la cabeza, firma este trabajo, que busca descaradamente entretener al tiempo que añade datos al relato de la caída del rey emérito.

Por motivos no aclarados del todo, el estreno de la serie en Reino Unido ha sido al menos pospuesto sin fecha prevista. Según informa El confidencial, fuentes cercanas a la productora afirman que un importante bufete de abogados solicitó la paralización de la emisión en nombre de un cliente no identificado.

El equipo del documental fue perseguido y espiado

Por otro lado, Beetz ha declarado a la revista Deadline que la realización del documental se convirtió en un “viaje de pesadilla”, que el equipo fue seguido y sus comunicaciones telefónicas intervenidas. Como aviso previo, nada más empezar a recabar testimonios recibieron una llamada anónima de amenaza.

Dentro de unos años aún podrían verse documentales sobre los entresijos de los documentales que se están emitiendo estos últimos años y que se centran en el que fue monarca de España.

Las presiones, amenazas y testimonios que se quedan fuera de cámara también cuentan mucho de intrahistoria de la España de hoy. Así ha ocurrido con Salvar al rey, en HBO Max, o con esta producción.

A los documentales citados se han sumado en los últimos años numerosísimos reportajes de investigación, libros, programas o incluso series como la de Cristo y Rey, con la versión de Bárbara Rey. Juan Carlos I no se agota ni por asomo como objeto de análisis.

La ventana de Overton que el rey no vio

En el año 2012 ya se sabía que el Juan Carlos I era cazador, estaba extendido el rumor de que era mujeriego y repetidamente infiel a su esposa, la reina de España. También se comentaba sin detalles que tenía amistades peligrosas en asuntos económicos. Y, sin embargo, fue su foto ante un elefante muerto lo que resultó devastador.

Uno de los fenómenos más analizados de los últimos años en política es el de la ventana de Overton. Debe su nombre a un estudioso de la política americano que describió el debate público en términos de lo comúnmente aceptable.

Su ventana muestra, desde lo delicado a lo popular, solo aquello que se puede tolerar. Fuera de la ventana queda lo aberrante, lo inimaginable, lo que repugna. Pero la ventana se desplaza. Según Overton, la sociedad, más que sus dirigentes, es responsable de donde se encuentra en cada momento.

La durísima crisis económica de 2008, aún en fase crítica durante aquel abril de 2012 se había desplazado. Lo que en tiempos de bonanza se “perdonaba” al rey, en aquel momento precipitó su pérdida de popularidad de manera drástica.

El safari crucial con el rey, Corinna y su exmarido

En el primer episodio de esta serie volvemos una vez más a Botsuana, a la cadera rota y al elefante que, más que cazar, el rey mató. Y se cuenta con testimonios de primera mano, los compañeros de safari del rey, tanto Corinna Larsen como su exmarido e íntimo amigo de Juan Carlos, Philip Adkins.

En este drama más público a cada momento, Philip Adkins aparece como un secundario que aún permanecía en semisombra. Aquí entra en escena presumiendo de intimidad con el emérito, a quien llama por teléfono ante las cámaras para atestiguar que tienen una relación diaria.

De quien Adkins se ha alejado con el tiempo es de su exesposa, Larsen, de la que fue también cercanísimo amigo años después de terminar su relación. Además de ser tres apasionados de la caza mayor en África, los movimientos de dinero también parecen haber unido al Borbón, a Adkins y a Larsen.

Acusaciones de lavado del dinero de Juan Carlos I

Adkins fue acusado de lavado de dinero en relación a la fortuna del rey en 2015. Y, por otro lado, aún se están tratando de desenmarañar las complejas relaciones económicas entre el rey y la que fuera su pareja.

Quizá se aclare algún aspecto en julio, cuando se celebrará el juicio en Gran Bretaña contra Juan Carlos I por acoso, difamación y vigilancia ilegal tras una demanda de Larsen.

Larsen y los servicios secretos españoles

La asesora e intermediaria en negocios alemana lleva a cabo desde años una campaña de imagen al ataque. Concedió una entrevista a la BBC en 2020 y desarrolló su versión oficial de los hechos en el podcast Corinna y el Rey, de ocho episodios. Ha explicado que lo hacía como defensa ante los ataques de la fontanería del Estado español.

Ahora vuelve a colaborar en este documental, en el que además de ser entrevistada participa en dramatizaciones, ese recurso del género en el que los protagonistas actúan y son filmados reconstruyendo como actores sus propios pasos.

Aznar, Mario Conde, la periodista y amiga de Juan Carlos I Selina Scott o Javier Ayuso, director de comunicación de la Casa Real en los tiempos de la fatídica cacería, son algunos de los intervinientes en la primera entrega.

La desfachatez de Villarejo

Junto a ellos, periodistas de diversos medios y, entre todos los testimonios, nada menos que las declaraciones de José Manuel Villarejo. Con indolencia, el antiguo comisario aún presume de que si los devaneos del rey pasaron a ser molestos “se busca la fórmula para que desaparezcan los devaneos”.

El montaje incluye esta declaración después de que Corinna cuente que, tras repatriar en avión al monarca lesionado en el safari, en 2012, cuando la relación sentimental se hizo notoria, su maleta fue rociada con un ácido que penetró en el interior y destruyó su ropa. Este sería el primero de los incidentes entre los servicios secretos españoles y la desde entonces incómoda amante del soberano.

Durante tres semanas más el documental analizará como uno de los jefes de Estado más populares durante su mandato en todo el mundo se ha convertido en una fuente inagotable de escándalos.

Documentar nuestra historia

De momento se han añadido detalles al safari que partió en dos la biografía de Juan Carlos de Borbón como rey. Falta por ver la sustancia que albergan los siguientes episodios de este documental.

El mero repaso de los hechos, enriquecido con nuevas imágenes de archivo y nuevas voces resulta ya interesante. Con más motivo, cualquier nueva información aporta valor a este relato inagotable de unos hechos que aún están reescribiendo nuestra historia reciente.