‘El nuevo empleado’, un inesperado héroe de acción

Una de las varias virtudes de la serie de Netflix El nuevo empleado es que no va de nada. Busca simplemente entretener y lo consigue de sobra. Esa coherencia entre lo que promete y lo que da, ese saber quién es en el panorama de la ficción proporciona mucha satisfacción.

El comentario viene a los diferentes escalones entre las series de las plataformas. Arriba, en el pódium, destacan algunas. Bien porque son de las que todo el mundo habla, porque ocupan los primeros puestos o porque se acumulan múltiples premios y elogios. Están también las que tienen las estrellas más brillantes o gastan cantidades ingentes de dinero.

Todas esas son las relativamente fáciles de encontrar para los espectadores en esa actividad que está de moda criticar: buscar una serie que sustituya a la última que nos hizo felices.

Hay mucho material en la segunda división

Debajo de estas series existe toda una segunda división dentro de la que abundan productos correctos. Unos tratan temas interesantes, o tienen equipos que reúnen talento de sobra, o adaptan libros ya avalados por crítica y público, por ejemplo.

Pero algunos nos aburren, o se quedan en un “no está mal”, bastante decepcionante. A veces hay un criterio que da una pista de dónde encontrar buen material en esta división. La proporción entre lo que se ofrece y lo que se pretendía. Porque las series pretenciosas que no han estado a la altura de lo que buscaban contar abundan en este grupo.

Una salida con amigos en la que no pasa gran cosa siempre es un buen plan si no te habían prometido que iba a ser la fiesta definitiva. Una comida familiar en la que todo está cuidado puede ser insatisfactoria si te habían anunciado la mariscada de tu vida. El nuevo empleado no se las da de intensa o de gran producción y resuelve con enorme gracia lo que se propone.

Chantaje a la CIA

El nuevo empleado cuenta la llegada de un abogado a la CIA. Su perspectiva es aburrirse en la oficina revisando documentos bajo luces de neón. Nada más comenzar su trabajo encuentra una amenaza de chantaje a la agencia de inteligencia. Una antigua agente de la Europa del Este quiere revelar información si no recibe ayuda y Owen, el protagonista, es el encargado de atenderla.

Por supuesto, el problema no para de crecer y el novato con corbata se ve envuelto en todo tipo de peripecias criminales, problemas que superan con mucho su entrenamiento y el riesgo de provocar repercusiones geoestratégicas internacionales. A la vez tiene que preocuparse por no ser capaz de encontrar tiempo para meter su ropa en la lavadora o para pensar coartadas tranquilizadoras para sus compañeros de piso y amigos.

Héroe de acción a la fuerza

La serie combina acción, aventura, espionaje y comedia. Juega con los clásicos de pez fuera del agua o de caballo que da la sorpresa en la carrera cuando nadie apostaba por él. Recuerda, sin pretensiones, como hemos quedado, al prototipo lleno de encanto de Indiana Jones, un hombre de libros que, si tiene que sacar un látigo, lo saca. Un superhéroe muy humano, casi como cualquiera, noble pero falible.

El protagonista no busca el peligro, pero es lo suficientemente responsable como para enfrentarse a él cuando surge. Se va convirtiendo en un héroe de acción ante la incredulidad de todos, incluido él mismo.

El nuevo empleado está escrita y creada por Alexi Hawley con un equipo de colaboradores. Su punto de partida fue el peligro real de esa amenaza de chantaje a los espías. Cada año el departamento jurídico de la CIA analiza cientos de ellas, la mayoría disparatadas, pero lo interesante se encuentra en lo que supondría una amenaza de filtración de importancia estratégica.

El crecimiento de un 'chico Netflix'

El protagonista de la serie, Noah Centineo, funciona como chico listo, a punto de ser desbordado por las circunstancias, pero con el ingenio como para salir airoso. Comenzó como actor en películas y series de la factoría Disney, como Britney Spears, Christina Aguilera o Miley Cyrus. En lugar de pasar a la música como ellas, Centineo se convirtió después en chico Netflix, y ha protagonizado siete películas adolescentes con la plataforma.

Una trayectoria particular que da un paso en esta serie hacia la interpretación adulta con un papel que sale de la casilla de los romances juveniles y tratará de llevar al intérprete a un nuevo camino en su carrera.

Una pareja con una química peligrosa

Su pareja dramática, la antigua espía que necesita su ayuda, está interpretada por la actriz Laura Haddock. La actriz británica ha sido protagonista de la serie White lines, una coproducción entre Reino Unido y España creada por Alex Pina, responsable de La casa de papel.

Juntos han desarrollado una potente química a lo Killing Eve. En ocasiones los hechos les convierten en aliados, pero en otras son casi rivales a vida o muerte, con su tensión asesina y su tensión sexual.

Aunque el argumento del final de la serie no lo pone fácil, la fuerza de su relación lleva a pensar que pueden seguir juntos en sus aventuras. De ser así lo harán en 2024, cuando Netflix tiene previsto estrenar la segunda temporada de esta comedia de acción simpática, ágil y bien escrita.