infoLibre, más vivo que nunca 13 años después: “Reivindicamos la duda para evitar los sectarismos”

Frente al ruido ensordecedor del mundo, crece la necesidad de una voz amiga que ayude a distinguir la realidad de lo manipulación, el rigor de la mala intención. “Contra el odio, periodismo digno” fue el lema del acto con el que infoLibre ha celebrado este miércoles su 13º aniversario. Rodeado de socias y socios, el medio reunió en el Espacio Ecooo, en Madrid, a varios periodistas para reflexionar sobre el estado del oficio en democracia, la desinformación y el impacto de la inteligencia artificial.

Jesús Maraña, director editorial del periódico, ha abierto el evento con una reflexión sobre las incertidumbres y tensiones que atraviesan la actualidad: "No debemos ni podemos tirar la toalla. Hay mucho que hacer". "InfoLibre intenta ser un periódico y también un proyecto cívico", ha afirmado.

Tras la bienvenida, Virginia P. Alonso, directora del medio, se ha sumado al escenario para conversar con Maraña sobre la historia del periodismo, el recorrido de infoLibre y la velocidad vertiginosa a la que la profesión se ve obligada a adaptarse. "Yo empecé a trabajar con máquina de escribir. Hemos vivido una transformación brutal de la industria", ha recordado Alonso. "Siempre hemos intentado que el rigor vaya por delante", incluso cuando algunas noticias puedan incomodar al propio pensamiento que se defiende, y ha añadido Maraña: "Reivindicamos la duda para evitar los sectarismos".

Alonso, bajo la atenta mirada de los asistentes, ha explicado que infoLibre está apostando cada vez más por un periodismo reflexivo: "Solo entendiendo los porqués de lo que está sucediendo podemos defender la democracia". En esa línea, señaló que, ante el cambio de paradigma, el periódico se articula cada vez más en torno a cuatro pilares: el poder, la democracia, los derechos y el dinero público. "Vamos a hacer más fácil encontrar lo importante", ha asegurado.

A lo único a lo que ya no estoy dispuesto es a no hacer nada para que mis hijas no hereden un país peor

Antes de dar paso a la mesa redonda, Maraña, visiblemente emocionado, ha lanzado un alegato personal: "A lo único a lo que ya no estoy dispuesto es a no hacer nada para que mis hijas no hereden un país peor". Los presentes han respondido con aplausos, compartiendo la preocupación por un ecosistema informativo cada vez más polarizado.

El coloquio posterior contó con Montserrat Domínguez, periodista y analista política; Pablo Elorduy, director de El Salto; y Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras y de su Consejo Internacional, además de los propios directores de infoLibre, que permanecieron en el escenario. Los ponentes han respondido a la pregunta que daba título al debate: "¿Ante el fin del periodismo? Contra el odio, periodismo digno".

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Palestina ha sido el punto de partida. Con la reciente detención de varios integrantes de la Global Sumud Flotilla, los ataques de Israel al periodismo internacional han desembocado en una conversación sobre el estado global de la libertad de expresión. "Hay una internacional de gánsteres que hace ahora mismo un import-export de medidas espantosas contra la prensa", ha afirmado Rodríguez. "¿Contra todo eso qué se puede hacer? La única forma es denunciarlo y hablarlo", ha añadido Domínguez.

El periodismo bien hecho también puede ser divertido de leer

Al abordar la irrupción de la extrema derecha y la desinformación ligada al infoentretenimiento, Elorduy ha defendido que "el periodismo bien hecho también puede ser divertido de leer". Y, frente a agitadores como Ndongo o Vito Quiles, ha advertido: "No tenemos que confrontar siendo igual que ellos". "La respuesta tiene que ser institucional, porque se nos escapa al gremio", ha apuntado Rodríguez.

Hacia el final de la charla, ha surgido también el debate sobre el uso de la inteligencia artificial y la necesidad de transparencia en los medios. Ha habido discrepancias. "Es la gran oportunidad para el periodismo", ha defendido Domínguez. Rodríguez, en cambio, ha replicado: "La IA no cubre Irán, no cubre Gaza. Ahí la IA, más allá de los drones para matar periodistas, poco".