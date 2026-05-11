“Contra el odio, periodismo digno”: infoLibre cumple 13 años

En un momento de creciente polarización, desinformación y discursos de odio, el periodismo afronta uno de sus mayores retos: mantener su independencia, su rigor y su compromiso democrático frente a dinámicas que premian el ruido, la confrontación y el clickbait.

La evolución del ecosistema mediático ha transformado las reglas del juego: los algoritmos condicionan la visibilidad, los contenidos sensacionalistas se imponen sobre los informativos y la lógica del clic compite directamente con la del periodismo de calidad.

Por eso, tan solo unos días después de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, infoLibre celebra su 13º aniversario el miércoles 13 de mayo reivindicando un modelo de periodismo basado en los lectores, ajeno a grandes intereses y resistente a estas dinámicas.

Bajo el lema “Contra el odio, periodismo digno”, este encuentro, organizado con la colaboración de Telefónica, no es sólo una celebración, sino también una declaración de intenciones: un punto y aparte que mira al futuro. Es la expresión de un rumbo claro, construido a partir de la evolución de infoLibre a lo largo de estos 13 años, consolidando un modelo que apuesta por la independencia, la comunidad y la calidad frente al modelo centrado en el impacto fácil.

Un análisis de la situación actual del periodismo y sus retos

El Espacio Ecooo, en Madrid, acogerá esta celebración. Además de poder seguirlo vía streaming a través de Youtube, X (antes Twitter) y la web de infoLibre, 80 socios accederán al evento para disfrutarlo de forma presencial.

Tras una bienvenida institucional, Virginia P. Alonso, directora de infoLibre, y Jesús Maraña, director editorial del medio, protagonizarán la conversación “El nuevo modelo: periodismo, independencia y comunidad”. En este diálogo, charlarán sobre la evolución de infoLibre en estos 13 años, el modelo de suscripción, los retos del periodismo independiente y la apuesta por un periodismo riguroso frente a la lógica del clic, la desinformación y los discursos de odio.

A continuación tendrá lugar la mesa redonda “¿Ante el fin del periodismo? ‘Contra el odio, periodismo digno’”. En ella participarán, además de los directores, Montserrat Domínguez, periodista y analista política; Pablo Elorduy, director de El Salto; y Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras y del Consejo Internacional de la organización.

En esta mesa se analizarán cuestiones como el auge de los discursos de odio en redes sociales y su impacto en el debate público; el papel de los medios ante la polarización y la desinformación; la tensión entre audiencia, algoritmos y calidad informativa; la lucha contra el clickbait y los modelos basados en el tráfico; y cómo construir narrativas rigurosas y responsables en el entorno digital actual.