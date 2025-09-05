La luna se tiñe de rojo este domingo: un eclipse total será visible desde casi toda España

Un eclipse total de luna, que teñirá el satélite de rojo, podrá verse durante al atardecer del próximo día 7 en casi toda España, excepto en las zonas más occidentales de Galicia y en la islas Canarias, donde solo se observará el final de su fase parcial, según informa EFE.

Durante el eclipse total, la luna no estará completamente oscura, sino que tomará un tono rojizo, lo que se debe a que parte de la luz solar es desviada por la atmósfera terrestre.

El fenómeno se puede observar a simple vista y “no entraña ningún peligro ni requiere de ningún tipo de instrumentación especial”, señala en su web el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

En casi toda la península, islas Baleares, Ceuta y Melilla la luna saldrá totalmente eclipsada, por lo que se verá la segunda parte de la fase total, pero no el comienzo. La mejor visión corresponderá a las zonas situadas más al este, sobre todo en Baleares y Cataluña, indica el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC).

Sin embargo, en el extremo más occidental de Galicia y las islas Canarias sólo será posible ver la fase parcial, pues el orto lunar, cuando el satélite atraviesa el plano del horizonte, se producirá inmediatamente después del final de la totalidad, según el IGN.

La también llamada luna de sangre surgirá en el cielo opuesta al sol e inicialmente será difícil de ver debido a su escaso brillo, pero a medida que se eleve se hará más brillante, al tiempo que el cielo se oscurece, permitiendo observarla con mayor detalle. Su cercanía al horizonte le dará una apariencia de gran tamaño, explica el IAC, lo que la hará "especialmente atractiva para los observadores", que será fundamental que busquen lugares con un campo de visión despejado hacia el este para verla.

Los datos de IGN señalan que, tomando como referencia Madrid, el máximo del eclipse será a las 20.11. El eclipse parcial comenzará a las 18.27 y terminará a las 21.56, mientras que el total será de las 19.31 a las 20.53. A partir de esa última hora, la luna comenzará a salir de la sombra de la Tierra, perdiendo rápidamente su color rojizo para volverse más brillante, hasta mostrarse como una luna llena habitual, agrega el IAC.

Un eclipse lunar se produce cuando la luna atraviesa la sombra de la Tierra, bloqueando la luz del sol que la ilumina. A diferencia de los eclipses solares, que solo pueden verse desde una franja muy limitada de la superficie terrestre y duran unos minutos, los de luna son visibles desde toda la mitad del planeta donde es de noche y se prolongan durante varias horas.

Cuando la luna entra por completo en el cono de sombra de la Tierra se habla de eclipse total, y en ese momento adquiere un característico tono rojizo que “la convierte en la célebre 'luna de sangre'", precisa el IAC. Este fenómeno, mucho más frecuente que los eclipses solares totales, es uno de los espectáculos astronómicos más accesibles y populares.