"Las bases son sólidas, pero esto es sólo el principio del camino": la Ley del Deporte, a debate en infoLibre

"El deporte se merecia una nueva ley, pero tenemos que seguir avanzando. El camino es largo, tortuoso, pero las bases son sólidas: igualdad, inclusión y salud". Así de tajante se mostró el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, en la charla que mantuvo este jueves con el director de infoLibre, Daniel Basteiro, tras el nuevo Foro organizado por el periódico, en colaboración con el Consejo Superior de Deportes, titulado Competir en igualdad: la nueva Ley del Deporte.

El evento, que se celebró este jueves en la sede audiovisual del periódico, Taller de Ideas, ha estado protagonizado por Élida Alfaro, gimnasta, profesora e investigadora, especialista en igualdad de género en el deporte; Ismael Merino, presidente de la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+; María Martín, profesora titular de la Facultad CAFYDE (INEF) UPM, especialista en igualdad de género en el deporte y gimnasta olímpica; y Luis Leardy, director de Comunicación del Comité Paralímpico Español. Si te lo perdiste, puedes volver a verlo íntegro en nuestro canal de YouTube.

Que el mundo del deporte es eminentemente masculino no es una novedad. Que es un lugar hostil para las mujeres y para el colectivo LGTBI, tampoco. Ocurre a pesar de los avances dados en igualdad, una materia en la que el deporte juega en segunda división. La nueva Ley del Deporte aprobada definitivamente por el Congreso el pasado mes de diciembre y que entró en vigor el pasado enero pretende acabar con ello.

Pero la tarea no es fácil. "Las barreras son importantes", apuntó Franco, que aseguró que esto es sólo "el principio del camino". "En los próximos meses daremos pasos para el desarrollo normativo de la ley", aseguró. Algunos de los avances que pretende la nueva normativa son la imposibilidad de despedir a deportistas por el hecho de ser madres, la garantía de una cobertura mediática del deporte femenino libre de cosificación sexual y de estereotipos sexistas y la atención, por primera vez, a los derechos de las personas LGTBI en el deporte. Por eso todos los presentes la han alabado. "Para mí, es un avance histórico. La ley incorpora de manera transversal en todo su articulado el principio de igualdad para todas las personas en toda su dievrsidad", celebró Martín. "Soy optimista, la ley es oportuna y da cabida a las necesidades que ahora tiene el deporte en este sentido", añadió Alfaro.

También es una gran ventana abierta para el colectivo LGTBI que, como lamentó Merino, todavía no está plenamente incluido en el mundo del deporte. "La igualdad tiene que ser real, no se puede dejar a nadie atrás", dijo, subrayando que la nueva ley recoge, también, los beneficios a nivel mental de la nueva normativa. Porque en ese sentido queda mucho recorrido. "No hay ninguna persona heterosexual que tenga que hablar cuando se dedica al deporte, y es muy difícil que un futbolista importante hable de su orientación sexual porque se expone a que muchas personas le juzguen", se quejó. Recordó en este sentido los tímidos avances que se han producido en los últimos años. Recientemente, Jakub Jankto, jugador del Getafe actualmente cedido al Sparta de Praga, anunciaba en sus redes sociales que es gay, convirtiéndose así en el primer futbolista de un equipo de Primera División en España en salir del armario. Lo hizo a través de un vídeo en el que el centrocampista checo añadió que quiere "vivir" su vida "en libertad". "Soy homosexual y ya no quiero esconderme", dijo.

También es importante para las personas con discapacidad. "El gran reto que tenemos nosotros es lograr la igualdad de oportunidades en la práctica deportiva. Esto es un gran avance, pero es solo un punto de partida en el que tenemos que estar todos implicados", señaló Leardy, que celebró las medidas contra la discriminación que incluye la ley, aunque pidió "formación" en quienes tienen que educar a las nuevas generaciones, algo que también señalaron sus compañeros en la mesa de debate. "Se está haciendo bastante, pero en el ámbito educativo todavía falta por mentalizar a los educadores, y también a los medios, sobre la necesidad de tener referentes", apuntó Alfaro.

La ley trans y la nueva Ley del Deporte

Durante el debate también ha surgido un asunto polémico: el difícil encaje de las personas trans en el deporte profesional. Siempre ha surgido a través de nombres propios como el de Lia Thomas, nadadora trans que batió récords en Pensilvania y que despertó no solo el recelo de sus compañeras, sino también la crítica explícita de deportistas de la talla de Michael Phelps. Según la nueva norma, queda reconocido el derecho de las personas deportistas a la igualdad de trato y oportunidades, sin discriminación por razón de sexo, identidad de género, expresión de género o características sexuales, entre otras.

La realidad es más complicada. "El deporte es para hombres y para mujeres cis. A las mujeres trans se las aparta porque son un peligro y a los hombres trans no se les atiende porque no son competencia", lamenta Merino. Alfaro, por su parte, se mostró más cauta. "El deporte de alto rendimiento tiene unas características que hay que estudiar en profundidad. Hay que ver cómo incide un cambio de sexo en las características del deportista, porque esto es una problemática compleja", apuntó.

Sobre esto, Franco dijo que es un tema que debe tratarse "con rigor científico". "Partiendo del derecho de todas y todas a la práctica deportiva, no se puede negar el derecho a las personas trans, pero hay que ver lo que dicen las federaciones internacionales", señaló, recordando que algunas prohiben la participación de mujeres trans. Es algo, concluyó, que hay que decidir "a nivel internacional".

Un machismo que sigue presente y el papel de los medios

Como se repitió varias veces durante el evento, la Ley del Deporte garantiza la no discriminación en todas sus formas. Pero, ¿eso hará que desaparezcan los insultos machistas a las árbitras? ¿Y la poca atención que se otorga a las competiciones deportivas? ¿Y los insultos de 'maricón' desde las gradas? Eso es más complicado. En ese asunto entra, dijeron todos los ponentes, la educación, pero también los medios. "Debemos combatir y reprimir" los insultos machistas que se escuchan desde las gradas, una responsabilidad que corresponde también, dijo, a los clubes. "Hay que llevar adelante una labor educativa importante en el conjunto de la sociedad", apuntó Franco.

"Hay que garantizar un deporte seguro, libre de discriminación y de violencia, pero es que la visibilización desde los medios tiene que estar libre de cosificaciones y estereotipos", urgió Martín, con la que coincidió Merino. "Cuando hablamos de deporte masculino hablamos de triunfo; cuando hablamos de deporte femenino hablamos de cómo visten o de quién es su pareja. Esos referentes provoca que muchas mujeres se echen para atrás", lamentó. Franco dijo que esto se consigue mediante "protocolos que fomenten la igualdad de trato en los medios de comunicación". Alfaro, en esta misma línea, dijo que también es crucial la inclusión de las mujeres en el ámbito directivo. "La mirada de la mujer en la dirección y gestión del deporte es fundamental, y no existe en estos momentos, o existe en una medida pequeña. Esto es difícil cambiarlo", señaló.

En este mismo sentido, Leardy pidió también que la cobertura del deporte paralímpico se asimile al del deporte de personas que no sufren ningún tipo de discapacidad. "Se han dado muchos pasos, y los medios están avanzando y asumiendo responsabilidad en esta materia, pero no es suficiente", denunció. "La cobertura de los Juegos Paralímpicos, por ejemplo, está a años luz de la de los Juegos Olímpicos. La diferencia entre los medios que se dedican a unos y a otros son abismales", añadió.

Y pidió, al igual que todos sus compañeros, referentes en el día a día, no solo en la élite.