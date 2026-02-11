Consigue entradas dobles para acudir al preestreno de 'Hasta la montaña' en Barcelona y Madrid

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para ir al preestreno de ‘Hasta la montaña’ en Madrid y Barcelona. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail con el que te suscribiste). Las personas ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail. Estas son las ciudades, fechas y horas disponibles:

Madrid: lunes 16 de febrero a las 20:00h en el cine MK2 del Instituto Français de Madrid (Calle Marqués de la Ensenada 12 - 28004 Madrid).

lunes a las 20:00h en el cine MK2 del Instituto Français de Madrid (Calle Marqués de la Ensenada 12 - 28004 Madrid). Barcelona: miércoles 18 de febrero a las 19:00h en el cine del Instituto Français de Barcelona (Carrer de Moià, 8, Sarrià-Sant Gervasi, 08006 Barcelona).

Mathyas, un joven publicista de Montreal, decide dejarlo todo y convertirse en pastor en los Alpes franceses, donde sueña con reconectar con la naturaleza. Pero el mundo del pastoreo no es tan idílico como imaginaba: exige esfuerzo, constancia y una transformación profunda. Cuando Élise, una funcionaria que también ha abandonado su rutina urbana, llega para acompañarle, emprenden un viaje custodiando un rebaño a través de las montañas. En este entorno nacerá entre ellos una nueva forma de vida.

Esta película está basada en la novela autobiográfica del escritor Mathyas Lefebure, en la que se reflexiona sobre el regreso a la naturaleza y la búsqueda del sentido de la existencia y a su vez se reivindica la imprescindible labor de los ganaderos en las zonas vaciadas.

Premiada como Mejor Película Canadiense en el Festival de Cine de Toronto, Hasta la montaña ha sido todo un acontecimiento en su estreno en Quebec y un éxito de taquilla tanto en Francia como en Italia.

La reconocida directora canadiense Sophie Deraspe ('A Gay Girl in Damascus') ha hecho una de sus películas más personales rodando en los majestuosos paisajes de los Alpes franceses. Un retrato íntimo del esfuerzo, la conexión con los animales y el redescubrimiento del tiempo, la naturaleza y el silencio. La trashumancia, reconocida como patrimonio cultural inmaterial, se convierte aquí en símbolo de resistencia, belleza y compromiso con la tierra. Hasta la montaña es una invitación a pensar en la desconexión urbana, el valor del trabajo rural y la necesidad de cuidar de forma urgente nuestro entorno natural.

