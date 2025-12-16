Consigue entradas dobles para el concierto de Navidad de Ismael Campanero y Josep María Martí en el Ateneo

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para el concierto clásico de Navidad de Ismael Campanero y Josep María Martí el próximo sábado 27 de diciembre de 2025 en Madrid. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail con el que te suscribiste). La fecha tope para participar es el 26 de diciembre de 2025. El pase será a las 19:30 horas en el Ateneo, situado en calle del Prado, 21, 28014 Madrid. Las personas que resulten ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

Ismael Campanero está establecido como uno de los violinistas y contrabajistas emergentes más reconocidos en Europa. Además de la Música Antigua, Ismael siempre se ha sentido atraído por el jazz y la música de diferentes culturas.

Habiendo sentido desde siempre una gran conexión con la música antigua, Ismael explora este repertorio desde la adolescencia, teniendo la oportunidad de tocar desde muy joven en grupos profesionales, y conociendo a artistas que le han influenciado e inspirado hasta el día de hoy.

Josep María Martí se inició en el aprendizaje de los instrumentos de cuerda pulsada después de finalizar sus estudios de guitarra clásica con Jordi Codina. Desde sus inicios trabajó con los principales grupos especializados en Música Antigua, con quienes sigue colaborando regularmente en la actualidad.

Ha actuado en las salas más prestigiosas de todo el mundo y ha grabado en distintas ocasiones para emisoras como France Musique, Radio France, RNE, BBC y Catalunya Ràdio, y los sellos Warner Classics & Erato, SONY y Alpha.

Como docente ha impartido clases magistrales en el Melbourne Conservatorium of Music, en la XIº Academia de la Capella Reial de Catalunya, dirigida por Jordi Savall, y en los Pôle des Arts Baroques, en Tolosa.

Si quieres disfrutar y apoyar estas iniciativas culturales, ¡participa ya!

*Sujetas a disponibilidad del centro

**Los ganadores serán escogidos a través de una herramienta de selección aleatoria entre todos los participantes del sorteo. No se podrá requerir el valor del premio en efectivo