infoLibre sortea entradas dobles para el concierto de violonchelo de Marc Coppey en el Ateneo de Madrid

Marc Coppey, de origen francés, es uno de los más grandes chelistas en Europa. Es solista internacional y profesor del Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris y está reconocido por su intensa labor en el ámbito de la música de cámara junto a algunos de los intérpretes más destacados de la actualidad.

Discípulo de Lord Yehudi Menuhin y Mstislav Rostropovich, Coppey alcanzó la proyección internacional a los 18 años, al obtener el Primer Premio y el Premio a la Mejor Interpretación de Bach en el prestigioso Concurso Bach de Leipzig (1988).

Poco después debutó en París y Moscú junto a Yehudi Menuhin y Victoria Postnikova y actuó en el Festival de Evian por invitación personal de Mstislav Rostropovich.

Desde entonces, ha desarrollado una brillante carrera como solista, colaborando regularmente con algunas de las orquestas y directores más destacados del mundo. El amplio repertorio de Marc Coppey refleja una profunda curiosidad musical.

Comprometido con la formación de las nuevas generaciones, Marc Coppey es profesor en el Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, y ofrece con frecuencia clases magistrales en Europa, Asia y América.

Su compañero habitual en recitales de sonata es el pianista ruso Peter Laul.

