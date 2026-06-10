Te invitamos a acudir al preestreno de la película ‘Nino’ en Barcelona y Madrid

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para ir al preestreno de ‘Nino’ en Madrid y Barcelona. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail con el que te suscribiste). Las personas ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail. Estas son las ciudades, fechas y horas disponibles:

Madrid: Jueves 18 de junio a las 20:00h en los cines Embajadores (C/ Ercilla, 53, Arganzuela, 28045 Madrid).

Jueves 18 de junio a las 20:00h en los cines Embajadores (C/ Ercilla, 53, Arganzuela, 28045 Madrid). Barcelona: Jueves 18 de junio a las 20:00h en los cines Girona (C/ Girona, 175, Eixample, 08037 Barcelona).

La película trata de Nino, un joven de 28 años que debe afrontar una prueba decisiva relacionada con su salud. Durante los días de espera previos al tratamiento, recorre París cumpliendo dos encargos de sus médicos, un viaje que le llevará a replantearse su relación con los demás y consigo mismo. Lejos de centrarse en la enfermedad en sí, la historia pone el foco en ese tiempo suspendido entre el diagnóstico y el comienzo de una nueva etapa.

La directora Pauline Loquès construye este relato a partir de una experiencia personal vinculada a la enfermedad de un ser querido. Inspirada por esa vivencia, imaginó a un protagonista que, pese al impacto de la noticia recibida, busca abrirse paso hacia la esperanza. La cineasta explora así un recorrido íntimo y emocional marcado por la vulnerabilidad, pero también por la posibilidad de encontrar luz en los momentos más difíciles.

La crítica ha destacado la sensibilidad con la que la película aborda un tema complejo, subrayando su delicadeza y humanidad. El trabajo de Théodore Pellerin en el papel principal ha sido especialmente celebrado, hasta el punto de convertirlo en una de las revelaciones del cine francés reciente. Su interpretación le ha valido importantes reconocimientos y ha contribuido al éxito de una de las óperas primas más comentadas del año en Francia.

Tras su paso por festivales internacionales como Toronto y Cannes la película ha continuado cosechando elogios y premios.

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*Sujetas a disponibilidad del cine.

**Los ganadores serán escogidos a través de una herramienta de selección aleatoria entre todos los participantes del sorteo. No se podrá requerir el valor del premio en efectivo.