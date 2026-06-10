El derribo de un helicóptero en Ormuz pone fin al alto el fuego entre EEUU e Irán

Donald Trump cumplió su amenaza. Después de que Irán derribase el pasado lunes por la tarde un helicóptero Apache, el presidente de Estados Unidos anunció una respuesta "muy firme y muy potente" y así esta siendo.

El Apache derribado cayó cerca de Omán y sus dos pilotos fueron rescatados en una nueva operación del Ejército estadounidense y se encuentran "sanos y salvos e ilesos" como confirmó Trump en redes sociales.

La respuesta "proporcional a la agresión iraní injustificada" a este primer ataque ha sido una serie de ataques contra objetivos iraníes, que incluyen sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia iraníes ubicados cerca del Estrecho de Ormuz, según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) durante esta madrugada.

Tras este ataque se han sucedido diferentes agresiones por parte de Irán. Los medios estatales iraníes como la agencia de noticias Fars informaban de explosiones en diversos puntos cercanos al Estrecho de Ormuz, en el sur de su país, mientras el ministro de Exteriores iraní, Abás Araghchí, aseguraba en redes sociales que “Estados Unidos ha optado por poner a prueba nuestra determinación, pese a sus derrotas en el campo de batalla. Nuestras Poderosas Fuerzas Armadas no dejarán ninguna amenaza o ataque sin contestar”.

“Abandonen nuestra región si quieren estar a salvo. La historia del golfo Pérsico tiene muchos capítulos sobre destinos terribles de extranjeros entrometidos”, agrega el dirigente iraní.

En el comunicado que ha publicado Fars, Teherán advirtió a los países del golfo Pérsico sobre su "responsabilidad" de impedir cualquier uso de su territorio por parte del Ejército estadounidense. Con este aviso, la república islámica 'se cubría las espaldas' para justificar así los ataques contra las bases estadounidenses en los vecinos Baréin y Jordania, mientras que Kuwait se vio obligado a activar su defensa antiaérea.

La Guardia Revolucionaria señaló que los objetivos en este ataque de represalia fueron la Quinta Flota de los Estados Unidos, —en Baréin— y una base aérea estadounidense en Jordania.

“Preferimos el lenguaje de la diplomacia, pero hablamos otros lenguajes con mucha mayor fluidez. Rompan sus compromisos, y cambiaremos a aquel en el que nos expresamos mejor”, ha escrito el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf. “Se recoge lo que se siembra”.

Por su parte, el Ejército jordano dijo que interceptó cinco misiles lanzados por Irán por lo que no se han registrado "ni víctimas ni daños materiales", informa la Agencia de Noticias de Jordania.

Israel e Irán

Durante estos días, Irán e Israel también han intercambiado ataques, lo que llevó al presidente estadounidense, Donald Trump, a exigir el lunes el fin "inmediato" de los disparos, también por parte de su aliado israelí.

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Estos ataques provocaron la salida de Irán de la mediación para el alto el fuego que se está llevando en Pakistán. Lo hizo después de que Israel intensificara su ofensiva en Líbano, tras la entrada en juego de Hezbolá, y ordenara la evacuación de los suburbios chiíes al sur de Beirut con la intención de atacarlos. Con ese ambiente, fue entonces cuando Trump telefoneó a Netanyahu para pedirle que no atacara la capital libanesa ni sus alrededores. No sucedió. Israel bombardeó la zona vetada, Irán atacó a su vecino y el alto el fuego saltó por los aires.

El martes, pese a las llamadas de Trump pidiendo el cese de hostilidades, Israel mató al menos a 29 personas en la ciudad de Tiro, la mayor del sur de Líbano.

Pero Trump sigue siendo positivo en cuanto al fin de la guerra en Oriente Medio y asegura que la paz en la zona y entre ambos países podría llegar en “dos o tres días”. “Estamos en los últimos pasos de lo que puede ser un acuerdo muy bueno que no permita de ningún modo o forma armas nucleares… y entonces el estrecho de Ormuz se abrirá de inmediato”, aseguró el presidente en lo que ya es el enésimo plazo que plantea tras varias semanas de negociaciones.