En los diversos momentos de la historia siempre ha habido personajes con tendencia a liarla parda. Tipos con una absoluta carencia de ética. Hideputas. Y este es uno de esos momentos de la historia donde la encrucijada solo tiene un destino. Tras una guerra comercial el conflicto bélico es su natural sucesor. Esta peña no dispara con balas de mentira y tienen la perspectiva de un dron para dar en el blanco. Rifles M16 con munición 45mm OTAN. Pum, pum y se acabó la historia. La paz. Toca pasar pantalla a negro. Les importan una mierda las víctimas civiles. Solo son business, tranquis, no se me pongan nerviosos.

La ignorancia política de esta gentuza no tiene parangón: “No estoy seguro de si ha sido el presidente o el ministro de Economía de España quien ha comentado esta mañana que “bueno, quizá nos tenemos que alinear más con China”. Eso sería como cortarse el cuello”. Esta ha sido la respuesta impregnada de prepotencia bélica realizada por Scott Bessent, secretario de comercio de Estados Unidos, a la par que su presidente, en su huida arancelaria hacia delante y dando muestra de sus conocimientos geopolíticos y una exquisita educación, aseguraba que los países le están “besando el culo” para negociar los aranceles. Esto es lo que hay. 24/7.

A estas alturas del artículo el cursor y el teclado ya andan bajo mínimos. Piden un repostaje urgente o me dejarán tirado frente a toda esta gentuza necia y analfabeta intelectual. ¿Para qué pensar en política cuando Fox News te lo da todo ya convenientemente debatido? Y sin más preámbulos que todo dios bendiga a América y a todo ese voto popular que ha encumbrado al más inhóspito y vulgar de los presidentes de EEUU.

Hay diversos momentos en la historia en los que personajes de medio pelo hacen desafortunadamente historia.

Pako Martí es socio de infoLibre.