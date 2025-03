Hasta cuándo aguantará esta democracia tanta necedad

La derecha continuamente utiliza la falacia en sus discursos, argumentaciones y propuestas para justificar su modelo político. Y este modo de actuar solo tiene, por desgracia, un calificativo: hipocresía. Puesto que de hipócritas es justificar la corrupción , la prevaricación que se juzga o se imputa, indicando que era anterior a su mandato, cuando ellos ya estaban en el partido durante esos años y aplaudiendo, con entusiasmo, a esos líderes que hoy están siendo o deberían estar imputados.

De necedad es ocupar cargos de responsabilidad política y a la vez estar siendo investigados por actos corruptos y de prevaricación. En otros países ya se hubiesen producido dimisiones. En España , como en otros países, estos hechos te dan votos. Ejemplos: Trump, Milei, Ayuso, Mazón. ¿Es esto por falta de madurez política del votante? Ahí queda la reflexión.

De necios es decir que se van a pedir comisiones de investigación, e incluso se forman, con el fin de que se convoquen elecciones, y después gobernar junto a los corruptos para así justificar su irresponsabilidad y su propia corrupción.

De necedad es unirse para recortar derechos y libertades, y después justificar y ser los adalides defensores de la Constitución, en la cual ellos no creen ni nunca la defenderán sino que la utilizarán continuamente de forma hipócrita para conseguir sus intereses.

De necios es indicar que en el fondo lo que se quiere es mejorar las condiciones de la ciudadanía, mientras se frotan las manos, abren botellas de champán, esperando a que se convoquen elecciones y con ello tengan la posibilidad de ganar y de volver a la senda de la corrupción, ahora con el respaldo electoral.

En resumen, PP, Vox y Se acabó la fiesta, todo un trío conservador y de derecha donde la falacia en sus argumentos y acciones raya la hipocresía, la necedad y con ello la falta de respeto a la ciudadanía. Y más cuando en el camino humillan a la ciudadanía y se ríen de los familiares y de las 7291 víctimas de las residencias en Madrid y 223 muertos de la dana en la Comunidad Valenciana. ¡Con lo sencillo que es pedir perdón y tener empatía con los familiares y las víctimas! Pero se sienten tan superiores e hipócritas, que no reconocen ni su culpabilidad, ni su ineptitud, su falta de honestidad y, lo que es peor, que están donde están porque la ciudadanía les ha escogido para que mejoren sus condiciones sociales, económicas y de igualdad, no para que se rían de ellas y les pisoteen los pocos derechos que les quedan.

Es de una gran necedad montar continuamente espectáculos circenses en el Congreso y en el Senado con el fin de provocar odio, crispación y así ir dañando continuamente a la democracia, para que cuando lleguen al poder se consideren salvadores patriotas de algo que ellos mismos han destruido, deteriorado y que no van a desarrollar. No solo hay que parecer un demócrata, sino hay que serlo, y para ello se tiene que creer en la democracia y no utilizar la necedad como arma para engañar a la ciudadanía.

Es de una necedad sublime cómo está subiendo la ultraderecha, el odio a lo diferente, la crispación, la falta de solidaridad , de empatía, y lo único que hacemos la sociedad es esconder la cabeza, o votar a esos partidos ultraderechistas y conservadores, que han provocado ese odio, esa desigualdad y sobre todo que siempre estarán al servicio de los que más tienen, de los poderosos, para así continuar despreciando al pueblo y al ser humano honesto y fiel a la Constitución, a los derechos democráticos y a la verdadera libertad.

Ximo Estal es socio de infoLibre.