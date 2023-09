Lo de la amnistía

Otra vez lo mismo de siempre, pataletas y pataletas.

Se empeñaron en pasar de curso al chaval y ahora nos cae la gota fría de este problema matemático que no tiene dios que lo resuelva.

Ruido, mucho, mucho ruido –diría Joaquín Sabina– debido al contexto social que albergaba a esta generación.

El problema es que no ha sido uno, sino muchos niños y niñas que, ya adultos, han crecido con esa parafernalia de que 4 x 3 x 2 son 22.

Siempre se fijaron en el resultado final y no escucharon a los demás, sin poder corregir los errores iniciales. No escucharon al maestro; solo escuchaban a sus padres, que, pobres, vivían hipnotizados por ese Mundo feliz mediático de las televisiones, que solo ofrecían el resultado final, un tanto rayado y sucio, pues habían omitido focalizar la atención en los momentos preliminares. En unas hablaban del factor 4 erróneamente, en otras no mencionaban el 3, y otras, empezaron a escribir el factor 2 antes de leer el enunciado. Así pues, ¿cómo iba a salir bien la multiplicación?

Nº 4 🡪 Ley de amnistía de 1977

Nº 3 🡪 Amnistía fiscal de 2012

Nº 2 🡪 realmente es una incógnita, aún no se ha publicado.

22 🡪 Es el resultado. Pongamos que el factor 2, tal como afirman los “somas” diarios de los medios televisivos, es cierto. ¿Por qué no da el resultado?

Pues porque no han hecho caso a la maestra. Esta, se comenta, se llama Memoria Democrática y está queriendo ser expulsada de algunos naciones del reino en estos días.

¿Referéndum en Cataluña? Sí, a muy largo plazo. Con una condición: que el pueblo catalán no sufra lo que los niños/as de esta historia

La maestra es humilde. Dice que jamás podría resolverlo, pero que no me pare en el resultado y que haga la comprobación, que dice lo siguiente:

El nº 4: dice que está sucio y borroso, que lo revise, que a lo mejor comprendo la operación, que será un valor diferente según se refiera al número de autoridades franquistas amnistiados –sin haber sido enjuiciadas ni condenadas previamente, algo bastante absurdo (ver apartados e y f)– o al número de presos políticos amnistiados por motivos políticos (apartados a – d).

El nº 3: dice que es un número hinchado, hinchado y que puede oscilar entre los 31.484 declarantes acogidos a la amnistía fiscal de Montoro –¿cómo resolver el problema? Faltan más datos, el gobierno no publicó sus nombres– o los millones de españoles y españolas sufridores del deterioro de los recursos públicos debido al fraude llevado a cabo por estos declarantes amnistiados.

El nº 2 🡪 este dice que aún no lo ha visto en el enunciado, que de dónde ha salido. Mirando en su guía, en los temas posteriores, me dice que cree que será un número bajo, pequeño; la incógnita podría ser el número de políticos/as catalanes amnistiados próximamente.

Puede que nunca logre resolver esta multiplicación y que 4 x 3 x 2 nunca sean 24 pero Memoria Democrática me ha enseñado que si, en lugar de fijarme en el resultado actual, observo y miro al pasado, a lo que había antes, a lo que han dejado borrado a medias, con algún tachón, tendré algunas pistas. Que no puedo olvidarme de revisar la operación, el primer factor ni el segundo ni el último.

Como si esta situación fuera un libro escolar sobrecargado de actividades y tareas, han quedado en los márgenes que nunca nadie lee ni resuelve una serie de operaciones de amnistía no mediatizadas que, si te fijas bien, puedes leer, entre líneas, claro, operaciones mediáticas: el eufemismo.

Los medios de creación de opinión pública al servicio de intereses privados y públicos no han incluido en su temario que Feijóo ha sido amnistiado mediáticamente por su relación con el narco Marcial Dorado, así como el sátrapa Mohamed VI, mediáticamente amnistiado por Pedro Sánchez y la geopolítica internacional; en el caso de Felipe González y Aznar, han “sufrido” de amnistía mediática por indultar al exgeneral Alfonso Armada, condenado por el intento de golpe de estado del 23-F o a Rafael Vera y José Barrionuevo, condenados por la guerra sucia contra ETA.

En fin, imaginen que esto ha sucedido en el Mundo feliz de Adous Huxley. Cambien los nombres de los personajes. Quítense el sesgo cognitivo proyectado en su mente por las imágenes y vibraciones que llegan a su retina y tímpano. ¿Las actuaciones son más graves que la posible amnistía al líder de la burguesía catalana más rancia?

¿Referéndum en Cataluña? Sí, a muy largo plazo. Con una condición: que el pueblo catalán no sufra lo que los niños/as de esta historia. ¿Cómo conseguirlo? Eliminando el total de subvenciones de dinero público a través de la publicidad institucional de los gobiernos central y autonómicos a sus medios de comunicación privados afines.

Solamente así habrá democracia y pensamiento libre.

Por una Cataluña dentro de España.

Paco Ochoa es socio de infoLibre.