El asalto al 15M

Quince años después, muchos ciudadanos siguen preguntándose qué ocurrió realmente con aquella esperanza democrática nacida en las plazas en mayo de 2011. El 15M surgió como un movimiento abierto, transversal y participativo contra la partitocracia, las listas cerradas y la corrupción endogámica de un sistema político cada vez más alejado de la ciudadanía. También contra una Ley de Partidos que ha convertido la representación política en un espacio cerrado y blindado frente a la participación real.

Sin embargo, buena parte de aquella energía ciudadana terminó siendo absorbida y capitalizada por nuevos liderazgos que comprendieron rápidamente su enorme potencial electoral y mediático. Tanto Podemos como Ciudadanos vieron en el movimiento una oportunidad para construir proyectos políticos propios, presentados como regeneradores, pero que acabaron reproduciendo muchas de las dinámicas que el 15M denunciaba.

La frase pronunciada por Pablo Iglesias en Vistalegre I simbolizó mejor que ninguna otra aquella mutación:

“El cielo no se toma por consenso, sino por asalto.”

Muchos participantes del 15M contemplaron con frustración cómo los espacios abiertos de deliberación eran reemplazados por dinámicas de aparato

A partir de ahí, la horizontalidad de las plazas fue sustituida por estructuras verticales, equipos cerrados, votaciones plebiscitarias digitales y una creciente concentración de poder interno alrededor de liderazgos mediáticos. Muchos participantes del 15M contemplaron con frustración cómo los espacios abiertos de deliberación eran reemplazados por dinámicas de aparato donde los documentos llegaban diseñados desde arriba y las bases solo podían refrendarlos en consultas binarias.

Mientras tanto, plataformas impulsoras como Democracia Real Ya y numerosos activistas independientes fueron progresivamente desplazados o invisibilizados.

Quizá ahí reside la mayor tragedia política del 15M: haber convertido una esperanza colectiva de democracia abierta y participación real en una nueva estructura de poder integrada en las mismas dinámicas institucionales que prometía combatir.

El 15M nació para abrir la democracia; terminó absorbido por quienes hicieron de aquella esperanza una herramienta de poder.

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José Joaquín Belda es socio de infoLibre.