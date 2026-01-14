Donde las calles no tienen nombre

No me den por muerto, solo llevo un disparo en el pecho y un agujero más en el cinturón.

“La integridad territorial es un principio fundamental del derecho internacional, que establece el derecho de un Estado a mantener su territorio completo e intacto, prohibiendo la amenaza o el uso de la fuerza por otros países para alterar sus fronteras o invadirlo.”

Al tajo, sin florituras...

Todos creen en dios cuando las turbulencias acechan en el ángulo muerto del ala, bajo los flaps, donde la panorámica del dron no te deja ver, aunque no es difícil barruntar su objetivo. Fuera de perspectiva y a merced del aire, apestan personajes despreciables que te pueden llevar por delante. Entre tanto, el cursor te advierte que el pensamiento y la opinión navegan vivos a pesar del tiro en el pecho del francotirador, a pesar del agujero de más en el cinturón, a pesar de los ángulos muertos, a pesar del ruido en los medios.

La maquinaria de guerra está otra vez a plena potencia, engrasada y con mayor virulencia si cabe. No le valen ángulos muertos, tiros en el pecho o agujeros en el cinturón

La maquinaria de guerra está otra vez a plena potencia, engrasada y con mayor virulencia si cabe. No le valen ángulos muertos, tiros en el pecho o agujeros en el cinturón. Ver morir a vista de dron, con buena perspectiva, matar mucho y mal, herir para amputar, bombardear sobre civiles y bloquear los suministros. Impedir sin más, a carita de perro, la supervivencia del campo de ruinas en el que se ha convertido la integridad territorial de los países: millares de escombros manchados de sangre con calles sin nombre.

En un lunes cualquiera de enero, cuando se duerme el cielo y la esperanza no está en su mejor momento de largo, me dejo llevar por las luces de la noche, con carpetas a medias y artículos en stand by.

De purísima y oro.

Pako Martí es socio de infoLibre.